Cinema Listings 31 May-6 June

Your guide to what’s showing in local cinemas

The Palace

Market Place, Longridge, PR3 3RR.

Tel: 01772 785600

Avengers - Infinity War: Thu 14.00 Sun 20.00

Sherlock Gnomes: Thu 17.35 Fri 15.15 Mon 17.30

The Nile Hilton Incident: Thu 20.00

Lean On Pete: Fri 17.40 Tue 19.00

Deadpool 2: Fri 20.35 Sat 17.00 Sun 13.50 Mon 20.00 Wed 17.45

Monster Family: Sat 11.50

The Princess Bride: Sat 14.25

Ghost Stories: Sat 20.00

Duck Duck Goose: Sun 11.35

2001 - A Space Odyssey: Sun 16.40 Wed 20.30

Midnight Sun: Tue 16.30

The Guernsey Literary And Potato Peel Pie Society: Wed 13.00

The Island

South Promenade, Lytham St Annes FY8 1LY.

Tel: 01253 725331

Show Dogs (PG): Thu 10.15 14.00 17.00 20.00 Fri, Mon, Tue 16.45 Sat, Sun 10.15 14.15

Avengers - Infinity War (12A): Thu 10.15 19.15

Sherlock Gnomes (U): Thu 10.30 13.30 16.30

Solo - A Star Wars Story (12A): Thu-Tue 10.30 (Sat, Sun Only) 12.30 16.00 19.30

Deadpool 2 (15): Thu 13.00 16.30 19.45 Fri-Tue 13.30 (Not Sat, Sun) 16.30 (Sat, Sun Only) 19.45 (Not Mon)

Book Club (12A): Fri-Tue 13.15 16.16 19.15

On Chesil Beach (15): Fri-Tue 13.00 (Sat, Sun Only) 14.00 (Not Sat, Sun) 17.00 20.00

Odeon

Riversway, Portway, Ashton-On-Ribble. PR2 2YQ

Tel: 0871 22 44 007

Avengers - Infinity War 2D (12A): Thu 11.40 15.00 18.20 20.00 Fri-Tue 11.20 (Not Mon) 14.00 17.20 19.20 20.40

Book Club (12A): Fri-Tue 12.30 15.10 17.40 20.10

Breaking In (15): Thu 21.30 Fri-Tue 12.45

Deadpool (PG): Tue 14.40

Deadpool 2 (PG): Thu 11.50 12.40 13.40 14.40 15.30 16.20 17.30 18.30 19.20 20.20 21.20 Fri-Tue 12.00 (Mon, Tue Only) 12.45 14.40 15.30 17.30 18.30 20.20 21.20

Duck Duck Goose (PG): Thu 11.00 Fri-Sun 10.30

Finding Your Feet (12A): Tue 11.00

I Feel Pretty (12A): Thu 20.30 Fri-Tue 15.15 20.00

Oscar Wilde Season Live - An Ideal Husband (12A): Tue 19.15

Peter Rabbit (PG): Thu 10.00 Fri-Sun 10.30

Sherlock Gnomes (U): Thu 10.10 11.20 13.40 16.00 18.20 Fri-Sun 10.00 11.00 12.20 13.15 15.30 17.45 Mon, Tue 15.30 17.45

Show Dogs (PG): Thu 10.30 13.00 15.20 17.40 Fri-Sun 10.00 12.20 14.40 17.00 Mon, Tue 12.20 14.40 17.00

Solo - A Star Wars Story 3D (12A): Thu 13.30 16.45 20.00

Solo - A Star Wars Story 2D (12A): Thu 10.00 10.30 11.15 12.30 14.00 14.45 15.45 17.15 18.00 19.00 20.30 21.15 Fri-Sun 10.15 11.15 12.30 13.30 14.30 15.45 16.45 17.50 19.00 20.00 21.00 Mon, Tue 11.15 (Tue Only) 12.30 13.30 (Mon Only) 14.30 15.45 16.45 17.50 19.00 20.00 21.00

The Greatest Showman (PG): Fri-Sun 10.00

The Shape Of Water (15): Tue 14.00

Veere Di Wedding Sfl (15): Fri-Tue 17.45 20.45

The Dukes

Moor Lane, Lancaster LA1 1QE.

Tel: 01524 598500

Mary And The Witch’s Flower (U): Thu 11.00

Funny Cow (15): Thu 18.15

On Chesil Beach (15): Fri 18.10 Sat 15.50 18.15 Sun 17.30 Mon, Wed 20.30 Tue 13.30 18.10

Edie (12A) + Q&A: Fri 20.30

Big Fish And Begonia (PG): Sat 13.30

Tully (15): Sat 20.35 Tue 20.30 Wed 18.25

Walking In Others Footsteps: Sun 17.00

A Love That Never Dies: Mon 18.00