Cinema Listings

Have your say

Your guide to what’s showing in local cinemas

THE ISLAND

South Promenade, Lytham St Annes FY8 1LY.

Tel: 01253 725331

Tomb Raider (12A):Thu 13.15 16.30 19.45 Fri-Wed 11.00 (Not Fri) 17.00 19.45

Peter Rabbit (Pg): Thu-Wed 10.30 (Not Fri, Sat) 13.30 16.30 19.30 (Not Thu, Mon, Tue)

Finding Your Feet (12A): Thu-Wed 14.00 20.00 (Thu Only)

I, Tonya (15): Thu 16.15 19.15

Greatest Showman (Pg): Thu 17.00

Lady Bird (15): Thu 13.30

NT - Julius Caesar (15): Thu 19.00

Pacific Rim - Uprising (12A): Fri-Wed 10.15 (Not Fri) 13.15 16.15 19.15

A Wrinkle In Time (Pg): Fri-Wed 10.45 (Not Fri) 13.45 16.45 20.00

Happy End (15): Mon 20.00

ROH - Bernstein Centenary (12A): Tue 19.15

Ready Player One (12A): Thu 19.30

ODEON

Riversway, Portway, Ashton-On-Ribble. PR2 2YQ

Tel: 0871 22 44 007

A Wrinkle In Time (PG): Fri-Tue 12.20 15.00 17.40 20.20

Black Panther 2D (12A): Thu-Tue 11.00 (not Fri) 14.00 17.00 20.00 (Thu only) 20.15 (not Thu)

Blockers (15): Sat, Sun 13.30 16.00 18.30 21.00

Coco (PG): Sat, Sun 11.00 Mon 10.15 12.45 15.15 Tue 11.45 14.15 16.45

Early Man (PG): Sat-Tue 10.00

Ferdinand (U): Sat-Tue 10.00

Finding Your Feet (12A): Thu 12.40 15.20 Fri 12.30 15.15 18.00 Mon 18.00

Game Night (15): Thu 18.40 21.10 Fri, Mon, Tue 21.00

Kobieta Sukcesu SFL (12A): Fri, Sat 20.30

Mary Magdalene (12A): Thu 12.15 15.00 17.45 20.20

Molly’s Game (15): Thu 14.00

NT Live - Julius Caesar (15): Thu 19.00

Pacific Rim - Uprising 3D (12A): Fri-Tue 16.50

Pacific Rim - Uprising 2D (12A): Fri-Tue 10.50 (not Fri) 12.10 13.50 15.00 17.50 19.40 20.40

Peter Rabbit (PG): Thu-Tue 10.30 (not Thu, Fri) 11.15 (not Thu, Fri) 12.00 13.00 13.45 (not Thu) 14.30 15.30 16.15 (Sat, Sun only) 17.00 18.00 19.30

Raid SFL: Thu 17.50 21.00

Red Sparrow (15): Thu 14.40 20.30 Fri, Sat, Tue 20.30 Sun, Mon 20.40

Royal Ballet: Bernstein Centenary (Live) 2018 (12A): Tue 19.15

The Greatest Showman (pg): Thu 12.40 15.10 17.40 20.10 Fri-Tue 10.30 (not Fri) 13.00 15.30 18.00 20.30 (Sun, Mon only)

The Shape Of Water (15): Thu 12.00

Tomb Raider 3D (12A): Thu 11.10 19.40

Tomb Raider 2D (12A): Thu-Tue 12.10 14.00 (Thu only) 15.00 16.50 (Thu only) 17.50 (Thu only) 20.40

Unsane (15): Fri-Tue 16.30 (not Sat, Sun) 19.00 21.30

Wonder (PG): Thu 11.00

THE DUKES

Moor Lane, Lancaster LA1 1QE.

Tel: 01524 598500

Lady Bird: Thu 11.00

The Shape of Water (15): Thu 13.30 Mon 18.00 Tue 13.30 20.30

NT Live - Julius Caesar: Thu 19.00

Finding Your Feet (12A): Fri 11.00 Sat 16.00 Sun 17.00 Mon 14.00 Tue 18.10

Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri (15): Fri 18.00

Dark River (15): Fri 20.30 Sat 18.30

Early Man (U): Sat 13.30

Phantom Thread (15): Sat 20.30, Mon 20.30

Vincent Van Gogh - A New Way Of Seeing (PG): Sun 19.20