Cinema Listings 29 Nov-5 Dec

THE PALACE

MARKET PLACE, LONGRIDGE PR3 3RR

TEL: 01772 785600

Peterloo (12A): Thu 11.00 17.00

Pope Francis - A Man Of His Word (PG): Thu 20.15 Fri 17.30

Fantastic Beasts - The Crimes Of Grindelwald 2D (12A): Fri 20.00 Sat 14.00 20.15 Sun 20.15 Mon 19.15 Tue 11.00 17.00 Wed 17.30

PETERLOO (12A): Sat 17.00 Tue 20.00 Wed 14.00

The Nutcracker And The Four Realms (pg): Sat, Sun 11.30 Tue 14.00

Black 47 (15): Sun 17.00 Wed 11.00 20.30

ODEON

RIVERSWAY, PORTWAY, ASHTON-ON-RIBBLE PR2 2YQ

TEL: 0871 22 44 007

2.0 (Hindi) 3D (12A): Thu 20.30

2.0 (Hindi) 2D (12A): Fri-Tue 20.45

2.0 (Tamil) 3D: Thu 17.00

2.0 (Tamil) 2D: Fri-Tue 17.15

A Star Is Born (15): Thu 15.15 21.00 Fri, Mon, Tue 14.00

Assassination Nation (18): Thu 17.30 20.10

Bohemian Rhapsody (12A): Thu 12.15 14.20 17.20 20.20 Fri-Sun 14.30 17.30 20.30 Mon, Tue 13.15 16.15 19.15

Crazy Rich Asians (12A): Tue 12.00

Creed II (12A): Fri-Tue 11.50 (Sat, Sun only) 14.50 17.50 20.50

Fantastic Beasts - The Crimes Of Grindelwald 2D (12A): Thu 12.40 13.40 14.30 15.50 17.40 21.00 Fri-Tue 10.50 (Sat, Sun only) 12.30 14.00 15.45 17.10 19.00 20.20

Luis And The Aliens (U): Sat, Sun 10.00

Nativity Rocks! (U): Thu 13.00 15.30 18.00 Fri-Tue 11.00 (Sat, Sun only) 13.30 16.00

Plagi Breslau SFL (15): Fri-Sun 20.40

Planeta Singli 2 SFL (15): Sat 21.10

Pokemon The Movie - The Power Of Us (PG): Sat, Sun 10.00

Ralph Breaks The Internet 3D (PG): Sat, Sun 10.40

Ralph Breaks The Internet 2D (PG): Fri-Tue 10.00 (Sat, Sun only) 11.40 (Sat, Sun only) 12.40 13.20 (Sat, Sun only) 14.20 15.20 16.00 17.00 18.00 18.40 (not Mon) 19.40 20.40 (Fri only)

Robin Hood (12A): Thu 12.10 15.00 17.50 20.50 Fri-Tue 18.30 21.15

Royal Ballet - The Nutcracker (live) 2018: Mon 19.15

The Girl In The Spider’s Web (15): Thu 12.00 14.50 17.40 20.30 Tue 20.40

The Grinch (U): Thu 13.30 16.00 18.30 Fri-Tue 10.10 (Sat, Sun only) 11.00 (Sat, Sun only) 12.30 (Sat, Sun only) 13.30 14.50 (Sat, Sun only) 15.50 18.20

The King And I - From the London Palladium (U): Thu 19.00

The Nutcracker And The Four Realms (PG): Sat, Sun 12.00

The Possession Of Hannah Grace (15): Fri-Tue (not Mon) 21.20 Mon 20.40

Widows (15): Thu 14.30 20.40 Fri 13.00 Sun 20.40 Mon, Tue 13.00 20.40

THE ISLAND

SOUTH PROMENADE, LYTHAM ST ANNES FY8 1LY

TEL: 01253 725331

Fantastic Beasts 2 - Grindelwald (12A): Thu 12.45 16.15 19.45 Fri, Tue, Wed 13.30 19.30 Sat, Sun 10.15 19.30 Mon 13.30

Bohemian Rhapsody (12A): Thu 13.00 19.30 Fri-Wed 19.45

Nativity Rocks! (U): Thu 13.45 16.30 Fri-Wed 10.15 (Sat, Sun only) 13.15 (not Wed) 16.15

The Grinch (2018) (U): Thu 16.30 Fri-Wed 13.45 (Sat, Sun only) 16.45

Robin Hood (12A): Thu 13.30 16.30 19.30 Fri-Wed 19.15

Peterloo (12A): Thu 19.15

Creed Ii (12A): Fri, Mon-Wed 13.15 16.30 19.45 Sat, Sun 16.30 19.45

Ralph Breaks The Internet 3D (PG): Fri-Wed (not Mon) 10.45 (Sat, Sun only) 13.45 16.45 Mon 13.30 16.30

Pokemon - The Power Of Us (PG): Sat 10.30 13.30

The Nutcracker And The Four Realms (PG): Sun 10.30 13.30

Roh - The Nutcracker 2018 (12A): Mon 19.15

THE DUKES

MOOR LANE, LANCASTER LA1 1QE

TEL: 01524 598500

Bohemian Rhapsody (12A): Thu 17.50

Bad Reputation (15): Thu 20.35

Widows (15): Fri 14.00 20.30 Sat 18.00 Sun 19.30 Mon 11.00 20.30 Tue 13.30 18.00 Wed 20.30

Don’t Worry He Won’t Get Far On Foot (15): Fri 18.00 Sat 20.35

Paddington (PG): Sat 11.00

An Introduction To Screwball: Sat 14.00

His Girl Friday (U): Sat 15.00

Bolshoi Encore - Don Quixote: Sun 15.00

Waru (15): Mon, Wed 18.30

9 to 5 (15): Tue 20.35