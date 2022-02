Over 1,000 homes across Lancashire without power as Storm Eunice brings chaos to UK

Electricity North West reported several incidents of 'high voltage' power outages across Lancashire as Storm Eunice hit the county on Friday (February 18).

As of 5.15pm, over 1,000 homes in Lancashire were affected by power cuts.

Engineers were working around the clock to try and restore power, and it was hoped electricity would restored by the end of the day for everyone.

Sign up to our daily newsletter The i newsletter cut through the noise Sign up Thanks for signing up! Sorry, there seem to be some issues. Please try again later. Submitting...

Thousands of homes were affected by power cuts across Lancashire as Storm Eunice battered Britain.

Millions of people were urged to stay at home on Friday due to safety fears over the impact of Eunice - one of the worst storms to hit the UK in a generation.

Both of the Met Office's ultra-rare "red" weather warnings over the impact of extremely strong winds have now elapsed, but Eunice’s impact is expected to continue.

John Curtin, executive director of operations with the Environment Agency, said: "We are not through it yet. We have still got to see Storm Eunice go to the far parts of the coast - Cumbria and Kent.

"Then we will be turning our eyes to rivers, especially the River Severn. If you are anywhere near a river, please check your flood risk."

He added: "Every storm seems to be breaking records.

"I have been doing this for 30 years and the weather seems to be just getting worse and worse.

"I think this is showing climate change in action."

These were the areas that experienced a power cut in Lancashire:

Nelson

Number of homes affected: 444

Estimated restoration time: 7.56pm

Postcodes affected: BB12 9JR, BB9 6LX, BB9 6LG, BB12 9JS, BB9 6LW, BB12 9JP, BB12 9LL, BB12 9NA, BB12 9PR, BB9 7UG, BB9 6QL, BB9 6NZ, BB9 6QW, BB9 7TZ, BB12 9LA, BB9 6LZ, BB9 6LE, BB9 6NX, BB9 6PD, BB12 9JN, BB9 7UH, BB9 6QG, BB9 6LQ, BB12 9JU, BB12 9LF, BB9 6ND, BB9 6NS, BB9 7UL, BB9 6LH, BB9 6NB, BB9 6LJ, BB9 6NE, BB12 9LG, BB12 9QG, BB9 6QH, BB9 7BT, BB12 9, BB9 6RA, BB9 6PB, BB9 6NN, BB9 7UQ, BB9 6NR, BB12 9JY, BB9 6LA, BB9 6NL, BB12 9LQ, BB12 9LH, BB12 9LD, BB9 7AH, BB9 6NP, BB12 9JX, BB12 9NB, BB9 6LF, BB12 9LE, BB12 9LW, BB9 6QJ, BB9 7TT, BB9 6PA, BB9 6NU, BB12 9PT, BB12 9PX, BB9 6PQ, BB9 7UD, BB12 9LB, BB12 9PP, BB9 7YN, BB9 6EX, BB9 6QN, BB12 9JT, BB12 9PS, BB12 9PY, BB12 9JZ, BB9 6LS, BB9 6QD, BB9 6NJ, BB9 6PL, BB9 6NW, BB12 9JL, BB9 6LD, BB9 7TY, BB12 9QB, BB9 7YL, BB9 6QQ, BB9 7UE, BB12 9PU, BB12 9QD, BB9 6PG, BB12 6NR, BB9 6NT, BB12 9ND, BB9 6NY, BB12 9LJ, BB9 7YS

Lancashire

Number of homes affected: 617

Estimated restoration time: 7.36pm

Postcodes affected: LA2 7JU, LA2 7JX, LA2 7AB, LA2 7HE, LA2 7BG, LA2 7BA, LA2 7BD, LA2 7PR, LA2 7NA, LA2 7FG, LA2 7LH, LA2 7LB, LA2 7LE, LA2 7JY, LA2 7FE, LA2 7AE, LA2 7FD, LA2 7BB, LA2 7LS, LA2 7LA, LA2 7DD, LA2 7AG, LA2 7JZ, LA2 7HF, LA2 7BE, LA2 7LD, LA2 7BQ, LA2 7FJ, LA2 7ZD, LA2 7AF, LA2 7LF, LA2 7AD, LA2 7LT, LA2 7HL, LA2 7LU, LA2 7LX, LA2 7NF, LA2 7AY, LA2 7DJ, LA2 7HN, LA2 7AX, LA2 7DL, LA2 7AZ, LA2 7DH, LA2 7AW, LA2 7DQ, LA2 7FP, LA2 7JP, LA2 7HW, LA2 7AP, LA2 7AR, LA2 7AS, LA2 8ET, LA2 7AU, LA2 8EU, LA2 8EX, LA2 8EY, LA2 8HD, LA2 8EZ, LA2 8HB, LA2 8HE, LA2 8AW, LA2 8AR, LA2 8AN, LA2 8AP, LA2 8HA

Halsall, Ormskirk

Number of homes affected: 7

Estimated restoration time: 10.27pm

Postcodes affected: L39 7JZ

Woodplumpton, Preston

Number of homes affected: 5

Estimated restoration time: 10.16pm

Postcodes affected: PR4 0BH, PR4 0TD

Darwen

Number of homes affected: 20

Estimated restoration time: 6.37pm

Postcodes affected: BB3 0NQ, BB3 0PD, BB3 0NZ, BB3 0NJ, BB3 0ND, BB3 0NU, BB3 0NL, BB3 0NF, BB3 0LT, BB3 0PB, BB3 0LY, BB3 0NW, BB3 0NG, BB3 0LU, BB3 0LX, BB3 0NS, BB3 0LB, BB3 0LZ, BB3 0NN, BB3 0NY, BB3 0NP, BB3 0LQ, BB3 0LR, BB3 0PE, BB3 0NX, BB3 0NT, BB3 0NA, BB3 0NB, BB3 0NH, BB3 0PA, BB3 0NR

Claughton, Lancaster

Number of homes affected: 620

Estimated restoration time: 5.27pm

Postcodes affected: LA2 8PR, LA2 7NE, LA2 7DZ, LA6 3LF, LA2 8NF, LA2 7BT, LA6 3PB, LA6 3JU, LA2 8RE, LA6 3NE, LA2 8PS, LA6 3HX, LA6 3EQ, LA6 3LU, LA2 8DZ, LA2 8HZ, LA2 8PA, LA2 8NZ, LA2 8HX, LA2 8DS, LA2 8QA, LA6 3EZ, LA6 2JN, LA6 3DB, LA2 7JN, LA6 3HJ, LA6 3FE, LA2 7JD, LA6 3BW, LA6 3AJ, LA6 3DH, LA6 3BF, LA6 3AD, LA6 3DG, LA2 7JH, LA2 7HH, LA6 3EA, LA2 7AG, LA2 7HE, LA2 7EQ, LA6 2QU, LA2 7EN, LA6 2RD, LA2 8HR, LA6 3HF, LA2 7BL, LA2 7LL, LA6 3HT, LA6 3DF, LA6 2RQ, LA2 8JW, LA6 3LZ, LA2 8QL, LA6 3EH, LA6 2HR, LA2 8QH, LA6 3NU, LA2 7BS, LA6 2JQ, LA2 7AQ, LA2 7DW, LA2 7DP, LA6 3LG, LA2 8NG, LA2 7LJ, LA2 7HD, LA6 3LD, LA2 9HB, LA6 2RF, LA6 2QP, LA6 3NS, LA6 3JS, LA6 2HT, LA6 3NN, LA6 3JH, LA2 8QW, LA2 8DR, LA6 2GY, LA6 3EW, LA6 3HY, LA2 8NS, LA6 3DR, LA2 8EN, LA6 3LJ, LA2 8QE, LA2 7AD, LA6 3BZ, LA2 8ER, LA6 2RJ, LA6 2JE, LA2 7JL, LA6 3BS, LA6 3BD, LA2 7JE, LA6 3AA, LA6 3DQ, LA6 3HG, LA2 7HQ, LA6 3FJ, LA2 7HZ, LA2 7ET, LA6 2RA, LA2 8HU, LA2 7BN, LA6 3JG, LA2 8EQ, LA2 7AH, LA2 7ES, LA6 2RR, LA6 3NQ, LA6 3DJ, LA6 2JA, LA6 3NZ, LA6 3DU, LA2 8JP, LA6 3DS, LA2 8QN, LA2 7BF, LA2 7BX, LA6 3JP, LA2 8PQ, LA2 7LR, LA2 7DX, LA6 3ND, LA2 8RA, LA2 7GH, LA6 3NB, LA2 8ND, LA2 7BP, LA2 7EX, LA6 3AX, LA2 8HH, LA6 3EG, LA2 8PE, LA6 3PR, LA2 8ES, LA6 1RL, LA2 8QP, LA6 3EY, LA2 8EH, LA6 3FB, LA2 7JS, LA6 3BT, LA6 3BL, LA6 3AH, LA6 3OX, LA6 3HP, LA6 3BB, LA2 7JP, LA6 3HL, LA2 7HR, LA6 2JL, LA6 3FN, LA2 7NG, LA2 7EL, LA6 2HZ, LA2 8HS, LA2 8NY, LA6 2JG, LA2 8QJ, LA2 8JN, LA2 8QF, LA6 2HS, LA2 7EE, LA2 7HU, LA6 2HU, LA6 3NG, LA2 8QX, LA6 3NY, LA2 8NU, LA2 8NN, LA2 8RG, LA2 8PU, LA6 3HB, LA6 3FA, LA2 8HN, LA2 7HB, LA2 7LU, LA6 3FG, LA6 2RP, LA2 7NB, LA2 8RF, LA6 2JY, LA2 7ND, LA6 2QT, LA2 7DQ, LA2 7LF, LA6 3JT, LA6 3NL, LA6 3EB, LA6 3EL, LA2 8JD, LA2 8ET, LA6 3ET, LA2 7JJ, LA6 3JA, LA6 2QS, LA2 7ER, LA2 8DP, LA2 7EY, LA6 3PF, LA6 3LH, LA2 8QS, LA2 8QT, LA2 8JH, LA6 3ER, LA6 3FU, LA6 2RL, LA2 8QB, LA6 3NJ, LA2 7HJ, LA6 3BJ, LA6 3NA, LA2 7EW, LA6 2RE, LA6 3DL, LA6 3EX, LA2 8PG, LA2 8PL, LA2 8RB, LA2 8EA, LA2 7AN, LA2 8QQ, LA6 3AE, LA2 7JW, LA2 8OZ, LA2 8PN, LA2 7DR, LA6 3LS, LA2 7DA, LA6 2HP, LA6 3JD, LA2 8NW, LA6 3DP, LA6 3JN, LA6 3FL, LA6 2QR, LA6 3FH, LA2 7FL, LA6 3JY, LA2 7DU, LA2 9HA, LA2 8PX, LA6 3LL, LA6 3AB, LA2 8PB, LA2 8QD, LA1 2BH, LA6 2LL, LA6 3DA, LA6 2QY, LA6 3JW, LA6 2JB, LA6 3NX, LA6 3LW, LA2 8FA, LA6 3LB, LA2 8DY, LA2 7DS, LA2 8PF, LA2 7LW, LA6 3EJ, LA2 8BA, LA6 3NH, LA6 3PJ, LA6 3PD, LA2 7FT, LA2 7JG, LA2 7JF, LA2 7HA, LA2 8QU, LA6 2RB, LA6 2QN, LA2 8SD, LA2 8QG, LA2 8JL, LA2 7BU, LA2 7HX, LA2 8QZ, LA2 8RD, LA2 7DE, LA6 3FW, LA6 3GH, LA6 3AF, LA2 7LT, LA2 7ED, LA6 3AR, LA6 3HD, LA2 7HP, LA6 3JL, LA2 7HY, LA6 3PH, LA6 3DE, LA2 8NQ, LA2 7BY, LA2 8PT, LA2 9LP, LA2 7DN, LA2 9LL, LA6 2NY, LA6 2AQ, LA6 2JJ, LA6 2JD, LA6 3HU, LA2 7DG, LA6 3AN, LA6 3LE, LA2 8NL, LA2 8DX, LA2 8EW, LA6 3DZ, LA6 3H, LA6 3HS, LA6 3DT, LA2 8PW, LA2 8NH, LA6 3AY, LA2 8PH, LA2 7DD, LA6 3PN, LA2 7EZ, LA2 7DF, LA6 2QZ, LA6 3LR, LA2 8PP, LA6 3JJ, LA2 7EU, LA6 3DY, LA6 3AQ, LA5 8JF, LA2 7EJ, LA2 7LP, LA6 3EE, LA6 3LT, LA2 8HW, LA6 3BP, LA2 8QR, LA2 7HS, LA2 8RZ, LA2 7AL, LA2 7EH, LA2 7AJ, LA6 3NR, LA6 3ED, LA2 7DT, LA2 7EB, LA2 8JB, LA2 7JQ, LA6 3EU, LA6 3BH, LA6 3JR, LA6 3LN, LA2 8PD, LA6 3JZ, LA6 3HH, LA2 7HN, LA2 7FH, LA6 3DX, LA6 3HQ, LA6 2AH, LA6 3HW, LA2 7EF, LA6 3HR, LA6 2JH, LA2 8NX, LA2 7EA, LA2 8EP, LA6 3BQ, LA6 3BN, LA6 3BA, LA6 3NW, LA6 3LQ, LA2 7JT, LA2 7DL, LA6 3JX, LA6 2RH, LA6 3NT, LA6 3AU, LA2 8JA, LA6 3HE, LA6 3FF, LA2 8HL, LA6 3JB, LA6 3HA, LA6 3HZ, LA2 8HT, LA6 3PE, LA2 8PJ, LA2 8EG, LA6 3DW, LA2 7BJ, LA2 9LN, LA2 8DT, LA2 7EG, LA2 8AE, LA2 7NR, LA2 8EE, LA2 7BZ, LA6 3ES, LA2 7AT, LA6 3PL, LA2 7JA, LA6 3BY, LA2 9LW, BL9 7HT, LA2 8HY, LA6 3AL, LA2 8AX, LA2 7LG, LA2 7DY, LA6 3DN, LA2 7LZ, LA2 8JX, LA2 8NE, LA2 7EP, LA6 2RG, LA6 3NP, LA6 7JQ, LA2 7FN, LA6 3LP, LA2 8NP, LA6 3GQ, LA2 7JB, LA6 2RN, LA6 3AW, LA2 7HT, LA2 9LJ, LA6 3JQ, LA6 3FR, LA6 3EF, BL9 0AQ, LA2 8EB, LA2 7AB, LA6 3BE, LA2 7BW, LA2 8EF, LA6 3PA, LA6 2QQ, LA6 3HN, LA6 2DG, LA6 3JE, BL9 0AX, LA6 2QX, LA5 9HN, LA6 3BG, LA2 7HG, LA6 2OP, LA6 2QW, LA2 8BB, LA2 8NT, LA2 8QY, LA6 3PQ, LA6 2JF, LA2 7LH, LA2 7BH, LA6 3FD, LA6 3DD, LA6 2HX, LA6 2JZ, LA6 3PG, LA6 3AZ, LA6 3BX, LA6 3EN, LA6 3EP, LA6 3LA, LA6 2FZ, LA6 2JT, LA6 1PY, LA2 8HJ, LA2 7HW, LA6 3FS, LA6 3PP, LA2 8JE, LA2 7LQ, LA2 8EJ, LA6 3AP, LA6 2FN, LA6 3BU, LA6 3LX, LA6 2PF, LA6 1JP

Chorley

Number of homes affected: 102

Estimated restoration time: 5.40pm

Postcodes affected: PR7 4NL, PR7 4NU, PR7 4PS, PR7 4NT, PR7 4NR, PR7 4QU, PR7 4QH, PR7 4QY, PR7 4NX, PR7 5BW, PR7 4QB, PR7 4PQ, PR7 4PR, PR7 4PP, PR7 5AW, PR7 4PN, PR7 4PG, PR7 4NP, PR7 5AX, PR7 4LS, PR7 4DA, PR7 3QL, PR7 4PU, PR7 4NS, PR7 3PY, PR7 4QT, PR7 4PX, PR7 4NY, PR7 4PJ, PR7 4QP, PR7 4PF, PR7 4NZ, PR7 5AN, PR7 4BY, PR7 4LP, PR7 4QJ, PR7 4QX, PR7 4PT, PR7 5BX, PR7 4PE, PR7 4PB, PR7 4PY, PR7 4QA, PR7 4NW, PR7 4DF, PR7 4PL, PR7 4QD, PR7 4PZ, PR7 5AQ, PR7 4QL, PR7 4DE, PR7 4PH, PR7 4BZ, PR7 4PA, PR7 4BP, PR7 5AZ, PR7 4LR, PR7 4LX, PR7 9QY, PR7 4QZ, PR7 3QA, PR7 4QR, PR7 4PD, PR7 4BX, PR7 3QD, PR7 4BU, PR7 4NN, PR7 4DZ, PR6 8HQ, PR7 4BJ, PR7 4QQ, PR7 3QN

Holmeswood, Ormskirk

Number of homes affected: 38

Estimated restoration time: Midnight

Postcodes affected: L40 9RD, L40 1UG, L40 1UJ, L40 1UD, L40 9QR, L40 0RT, PR9 8AN, L40 1UQ, PR4 6JU, L40 9QZ, L40 1TY, L40 9RB, L40 9SW, PR9 8AJ, L40 1UF, L40 9QN, L40 0RU, L40 1TX, L40 0QY

It is thanks to our loyal readers that we can continue to provide the trusted news, analysis and insight that matters to you.