Meet eight gorgeous September babies born at Royal Preston Hospital

By Emma Downey
Published 26th Sep 2025, 14:01 BST
The stork has arrived at Royal Preston Hospital and brought with it some cute baby bundles.

Meet some adorable new additions to Preston Royal Hospital’s maternity unit.

Jind Kaur Ranu, born at Royal Preston Hospital on September 21 at 11.45 weighing 6lb, to Arshdeep Singh and Anuradha Nagra from Preston.

1. Jind Kaur Ranu

Jind Kaur Ranu, born at Royal Preston Hospital on September 21 at 11.45 weighing 6lb, to Arshdeep Singh and Anuradha Nagra from Preston.

Baby Magowan, born at Royal Preston Hospital on 21 September, at 11.10 weighing 8lb 2oz, to Corrine and Alex Magowan from Walton-le-Dale.

2. Baby Magowan

Baby Magowan, born at Royal Preston Hospital on 21 September, at 11.10 weighing 8lb 2oz, to Corrine and Alex Magowan from Walton-le-Dale.

William James Wilkinson, born at Royal Preston Hospital on September 22 at 4.45 weighing 7lb 2oz, to Ryan Wilkinson and Susan Hodgetts from Fulwood.

3. William James Wilkinson

William James Wilkinson, born at Royal Preston Hospital on September 22 at 4.45 weighing 7lb 2oz, to Ryan Wilkinson and Susan Hodgetts from Fulwood.

Rowan Lucas Eric Walsh, born at Royal Preston Hospital on September 20 at 18.23 weighing 7lb 12oz, to Dan and Rachael Walsh from Standish.

4. Rowan Lucas Eric Walsh

Rowan Lucas Eric Walsh, born at Royal Preston Hospital on September 20 at 18.23 weighing 7lb 12oz, to Dan and Rachael Walsh from Standish.

