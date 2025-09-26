Meet some adorable new additions to Preston Royal Hospital’s maternity unit.
1. Jind Kaur Ranu
Jind Kaur Ranu, born at Royal Preston Hospital on September 21 at 11.45 weighing 6lb, to Arshdeep Singh and Anuradha Nagra from Preston. Photo: Neil Cross
2. Baby Magowan
Baby Magowan, born at Royal Preston Hospital on 21 September, at 11.10 weighing 8lb 2oz, to Corrine and Alex Magowan from Walton-le-Dale. Photo: Neil Cross
3. William James Wilkinson
William James Wilkinson, born at Royal Preston Hospital on September 22 at 4.45 weighing 7lb 2oz, to Ryan Wilkinson and Susan Hodgetts from Fulwood. Photo: Neil Cross
4. Rowan Lucas Eric Walsh
Rowan Lucas Eric Walsh, born at Royal Preston Hospital on September 20 at 18.23 weighing 7lb 12oz, to Dan and Rachael Walsh from Standish. Photo: Neil Cross