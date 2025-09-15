27 spectacular shots captured from Longridge Soapbox Derby

By Emma Downey
Published 15th Sep 2025, 14:55 BST
The weird, the wacky and the wonderful turned out once again for Longridge Soapbox Derby over the weekend.

Crowds braved the rain and lined the streets to witness teams take part in the annual Longridge Soap Box Derby, raising funds for St Catherine's Hospice Care.

Berry Lane was jam-packed full of spectators and fun activities for all.

Take a look at some spectacular pics.

Longridge Soapbox Derby.

1. Longridge Soapbox Derby 2025

Longridge Soapbox Derby. Photo: Daniel Martino

Longridge Soapbox Derby.

2. Longridge Soapbox Derby 2025

Longridge Soapbox Derby. Photo: Daniel Martino

Longridge Soapbox Derby.

3. Longridge Soapbox Derby 2025

Longridge Soapbox Derby. Photo: Daniel Martino

Longridge Soapbox Derby.

4. Longridge Soapbox Derby 2025

Longridge Soapbox Derby. Photo: Daniel Martino

