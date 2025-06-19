Preston police raids see 24 charged and named after drugs busts across city
Lancashire Police have named all 24 of the men and women who have been charged amid an ongoing investigation into the supply of Class A drugs in the city.
You can watch footage of the raids in our video player and find a full list of those charged and named below...
A spokesperson for the force said: “During the last two weeks Lancashire Police have carried out a series of warrants targeting people suspected of operating drug lines to supply heroin and cocaine in Preston.
“Our officers raided a number of addresses in Preston and made arrests as part of Op Warrior, with large quantities of drugs and cash seized. An arrest was also made in Manchester.
“We have charged 24 people with drug supply offences, and we will be making further enquiries.”
Det Sgt Richard Clancy of the Preston Intelligence Department, said: “This is an ongoing investigation into the supply of Class A drugs in Preston.
“We were assisted by the British Transport Police County Lines team and officers from Greater Manchester Police, and I would like to thank them for their help.”
Those charged are:
Liam Farnworth, 27, English Martyrs Place, Preston - conspiring to supply a Class A drug (heroin) and conspiring to supply a Class A drug (cocaine).
Brandon White, 18, Wharfdale Avenue, Ribbleton -- conspiring to supply a Class A drug (heroin) and conspiring to supply a Class A drug (cocaine).
Efosa Gelmini, 21, Leyburn Road, Manchester - conspiring to supply a Class A drug (heroin), conspiring to supply a Class A drug (cocaine), possession with intent to supply a Class A drug (crack cocaine).
Zaine Hastie, 18, Gisburn Road, Ribbleton, Preston - conspiring to supply a Class A drug (heroin) and conspiring to supply a Class A drug (cocaine).
Adam Henshaw, 18, Parker Street, Preston - conspiring to supply a Class A drug (heroin) and conspiring to supply a Class A drug (cocaine).
A 17-year-old boy from Preston - conspiring to supply a Class A drug (heroin) and conspiring to supply a Class A drug (cocaine).
Stuart Farnworth, 52, English Martyrs Place, Preston - conspiring to supply a Class A drug (heroin) and conspiring to supply a Class A drug (cocaine).
A 16-year-old boy from Fulwood, Preston - conspiring to supply a Class A drug (heroin) and conspiring to supply a Class A drug (cocaine).
A 16-year-old boy from Preston - conspiring to supply a Class A drug (heroin) and conspiring to supply as Class A drug (cocaine).
Tyler Weyer, 21, Dawson Walk, Preston - conspiring to supply a Class A drug (heroin) and conspiring to supply as Class A drug (cocaine).
Jack Dearle, 19, Exe Street, Preston - conspiring to supply a Class A drug (heroin) and conspiring to supply as Class A drug (cocaine).
Christopher Batstone, 25, Milner Street, Preston - conspiring to supply a Class A drug (heroin) and conspiring to supply as Class A drug (cocaine).
Regan Toms, 25, Whitby Avenue, Ingol, Preston - conspiring to supply a Class A drug (heroin) and conspiring to supply a Class A drug (cocaine).
Oliver Lavery, 22, Dixon Farm Mews, Clifton - conspiring to supply a Class A drug heroin) and conspiring to supply a Class A drug (cocaine).
Jessica Smith, 30, Milner Street, Preston - conspiring to supply a Class A drug (heroin) and conspiring to supply a Class A drug (cocaine).
Jaequarn Silcott, 21, Oxford Street, Preston - conspiring to supply a Class A drug (heroin) and conspiring to supply a Class A drug (cocaine).
Daniel Smith, 22, Whitby Place, Ingol, Preston - conspiring to supply a Class A drug (heroin) and conspiring to supply a Class A drug (cocaine).
Karl Brown, 38, Bleasdale Street East, Preston - conspiring to supply a Class A drug (heroin), conspiring to supply a Class A drug (cocaine) and acquiring /using / possessing criminal property.
Craig Brown, 41, Church Street, Preston - conspiring to supply a Class A drug (heroin) and conspiring to supply a Class A drug (cocaine).
Denis Fisher, 52, Wilbraham Street, Preston - conspiring to supply a Class A drug (heroin) and conspiring to supply a Class A drug (cocaine).
Kevin Murphy, 41, Hammonds Row, Preston - conspiring to supply a Class A drug (heroin) and conspiring to supply a Class A drug (cocaine).
Tracy Hankin, 52, Wilbraham Street, Preston - conspiring to supply a Class A drug (heroin) and conspiring to supply a Class A drug (cocaine).
Mariun Schiopu, 26, Rigby Street, Preston - conspiring to supply a Class A drug (heroin) and conspiring to supply a Class A drug (cocaine).
Sarah Myers, 39 Farringdon Place, Preston - conspiring to supply a Class A drug (heroin) and conspiring to supply a Class A drug (cocaine).
They have all appeared before Preston Magistrates Court and will appear at Preston Crown Court in due course.
Clive Grunshaw, Police and Crime Commissioner for Lancashire said: “It's great to see Op Warrior's continued success in the fight against organised crime gangs that attempt to operate here in Lancashire.
"I will continue to back the Constabulary to ensure we tackle organised crime at full force – removing drugs from our streets, safeguarding vulnerable people and ensuring that suspects are arrested and brought to justice.
“Getting tough on serious violent crime is a priority in my Police and Crime Plan, and I will continue to hold the Chief Constable to account for tackling organised crime and making Lancashire a safe place for all.”