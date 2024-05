All the finishing times for female runners at the Beaverbrooks Blackpool 10k

Watch more of our videos on Shots!

and live on Freeview channel 276 Visit Shots! now

After a fun-filled weekend at a sunny Beaverbrooks Blackpool 10k & Fun Run on the Promenade, here are all the results for female runners by age category.

Almost 2,000 runners took part in this year’s Beaverbrooks Blackpool 10k Fun Run, raising a staggering £65,000 for Trinity Hospice as they trundled past some of Blackpool’s most famous landmarks.

“We have once again been totally blown away by the number of people who joined us for this year’s event,” said Head of Fundraising, Linzi Warburton. “We are absolutely delighted that this very special event continues to inspire runners from the local area and beyond to support our charity in this way.

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Sign up to our daily newsletter Sign up Thank you for signing up! Did you know with a Digital Subscription to Lancashire Evening Post, you can get unlimited access to the website including our premium content, as well as benefiting from fewer ads, loyalty rewards and much more. Learn More Sorry, there seem to be some issues. Please try again later. Submitting...

“As always, it was a fantastic morning – the weather was mostly kind to our runners and it was wonderful to see the smiles on runners’ faces as they crossed the finish line,” added Linzi. “We’re thrilled that, along the route, they were able to see just some incredible sculptures created for our art trail, supporting our dedicated children’s hospice, Brian House.

“A very big thank you to Beaverbrooks for their continued support of this event, through sponsorship to provide a team of volunteers who help us on the day. And thank you to the wonderful volunteers who help us to manage the road closures along the promenade and cheer on our incredible runners.”

Read More 30 incredible pictures of runners at a sunny Beaverbrooks Blackpool 10k & Fun Run on the Promenade

The team is now busy preparing for its next event, the Beaverbrooks Bike Ride, where cyclists of all ages and abilities can cycle routes from five miles to 60 miles across the Fylde coast.

The event takes place on Sunday 9th June. More information is at www.trinityhospice.co.uk/bike-ride.

Under 15

Lyla Bennett 01:01:11 Scarlotte Mccann 01:07:22 Aebha Bayliss 01:05:48 Chloe Mccutcheon 01:10:06 Kayla Hammond 01:11:27 Molly Thompson 01:13:10 Millie Hesketh 01:17:11 Ruby - Leigh Cheatle 01:18:06 Lois Bennett 01:34:27 Zoe Gittens 01:34:28 Amiee-Louise Butler 01:40:30 Erin Garstang 01:43:28

16-25

Ellie Heyes 00:51:55 Katie Wilkinson 00:51:35 Emma Whittington 00:53:42 Lydia Powers 00:55:19 Ellisha Rose 00:56:38 Daisie-Mae Keane 00:58:30 Dominika Tomas 00:59:04 Amber Walton 00:58:23 Elizabeth Andrew 00:58:11 Mia Rotaru 00:59:28 Helen Fisher 00:57:32 Chloe Dickinson 00:57:17 Emily Jenkinson 00:58:19 Lucy Montgomery 00:58:00 Hannah Morris 00:59:06 Lucy Mulholland 00:59:30 Eleanor Atkinson 00:59:27 Maya Thomas 00:59:14 Louisa Rogerson 01:00:48 Jessica Hill 00:59:52 Maci Miller 01:01:42 Megan Tinsley 01:00:51 Holly Cookson 00:59:38 Imogen Hill 01:01:55 Perignon Kiernan 01:02:44 Jess Beaton 01:04:42 Millie Baxendale 01:02:14 Charlotte Bailey 01:04:19 Emily Platt 01:04:26 Amy Warton 01:03:46 Emily Stanley 01:04:43 Faith Currie 01:04:23 Mya Hammond 01:07:16 Emma Gibb 01:06:22 Georgia O'rourke 01:07:11 Jade Burke 01:07:25 Ellie Brown 01:07:36 Abigail Westhorpe 01:06:35 Abbie Kenyan 01:06:47 Natalie Robertson 01:09:47 Alexis Hilton 01:10:17 Emily Lancashire 01:08:17 Anya Myers 01:08:19 Eleanor Rainey 01:09:50 Emily Bradford 01:10:34 Amalia Vlachopoulos 01:08:44 Hannah Barden 01:08:47 Georgina Bowker 01:10:58 Lia Garner 01:10:47 Lucy Stowell 01:10:28 Zoe Burton 01:12:41 Eva Hood 01:12:33 Lydia Walker 01:13:02 Tia Gregson 01:14:08 Alivia Hill 01:14:43 Hannah Lomas 01:14:56 Lacey Harding 01:17:48 Beth Antich 01:18:06 Mia Lewis 01:18:09 Rachael Minnis 01:17:44 Beth Baines 01:21:10 Naomi Hall 01:21:02 Liberty Herbertson 01:19:24 Amelia Manning 01:23:56 Aimee Loughlin 01:21:55 Abbie Tattersall 01:24:12 Fran Osborne 01:23:51 Catherina Westhead 01:21:56 Kara Fox 01:21:55 Bethany Winter 01:23:19 Emily Woods 01:24:39 Olivia Sharples 01:25:43 Tia Walsh 01:24:48 Katie Baron 01:27:32 Megan Cadman 01:30:40 Francesca Riley 01:32:49 Charlotte Griffiths 01:35:52 Phoebe Stephenson 01:36:19 Jade Sharp 01:34:48 Abi Miller 01:38:54 Emma-Louise Whiteman 01:38:56 Soman Rassoli 01:43:26 Soman Rasooli 01:44:46 Alex Clark 01:48:34 Lily Harvey 01:48:54

26-35

Amy Harris 00:39:51 Kira Cheshire 00:41:02 Rhian Chislett 00:45:33 Michelle Chadwick 00:45:40 Gabriella Davey 00:45:43 Natalie Crompton 00:45:46 Kingsley Powers 00:45:41 Ella Green 00:46:46 Jade Earley 00:48:03 Siobhan Wainwright 00:47:52 Basia Pawelczak 00:49:52 Katie Murray 00:51:22 Alice Bradshaw 00:51:50 Jennifer Moore 00:52:09 Lizzie Barrow 00:51:53 Lucy Goudie 00:52:04 Jadwiga Wasilewska 00:53:20 Kathryn Haycock 00:52:37 Katie Robinson 00:54:09 Annie Mcghee 00:54:56 Sophie Mahood 00:54:42 Sylwia K?uos 00:53:26 Louise Greenall 00:53:51 Kirstie Wilkinson 00:52:46 Rachael De Mooij 00:55:49 Natalie Makin 00:55:52 Imogen Eaves 00:53:55 Jade Murray 00:55:46 Melissa Jones 00:55:57 Abbie Franks 00:57:50 Rebecca Sprott 00:55:37 Charlotte Naftel 00:57:54 Rachel Chandler 00:57:16 Chloe Slater 00:56:20 Kirsty Taylor 00:57:29 Kimberley Reynolds 00:56:55 Jasmin Wright 00:57:14 Beth Anderson 00:55:12 Chloe Banks 00:57:50 Katie Kerr 00:59:17 Rebecca Fausset 00:58:13 Stephanie Mcardle 00:59:33 Lindsey Calvert 00:58:51 Aurora Brown 00:59:21 Rebecca Sharpe 00:57:55 Georgia Bridge 00:59:22 Olivia Tudor 00:59:04 Lucy Wilson 01:01:15 Sarah Matthews 00:59:33 Amy Laithwaite 01:00:56 Sarah Emett 01:02:10 Carly Dugdale 01:01:07 Lois Horrocks 00:59:52 Chantelle Bell 01:02:15 Holly Moore 01:01:12 Cheryl Hudson 01:02:18 Michaela Paterson 01:02:20 Ashleigh Crook 01:00:55 Emily Crook 01:00:53 Laura Carling 01:03:31 Jade Hills 01:03:32 Rachel Frodsham 01:01:41 Katie Swinton 01:03:48 Harriett Ball 01:03:05 Hollie Murray 01:03:05 Adele Smith 01:03:47 Rebecca Mather 01:04:05 Paige Hatton 01:02:26 Chloe Fisher 01:02:03 Crystal Sutcliffe 01:05:04 Danielle Blackburn-Cathcart 01:03:32 Robyn Marcella 01:02:59 Bethany Ashworth 01:03:34 Rachel Manger 01:03:45 Sarah Walls 01:04:43 Amanda Matthews 01:03:45 Kimberley Bennett 01:04:41 Abi Knight 01:04:57 Helena Medlock 01:05:26 Kelly Mcnab 01:05:20 Jessica Horne 01:04:57 Lucy Bolton 01:05:12 Elaine Hudson 01:04:21 Rebecca Owen 01:05:37 Natalie Kirkham 01:06:36 Rebecca Hyde 01:06:07 Amber Chadderton 01:05:33 Elizabeth Etheridge 01:06:23 Laura Thomson 01:07:17 Vanessa Towers 01:06:30 Sophie Hallworth 01:06:28 Emily Nicholls 01:06:44 Joanna Hargreaves 01:06:58 Roseanna Hill 01:06:20 Jasmin Howard 01:06:46 Emily Bendell 01:08:58 Ellie Woods 01:07:48 Chelsea Webster 01:09:46 Jodie Hopwood 01:09:36 Rose Bond 01:09:35 Rebekah Robinson 01:10:39 Hannah Baxter 01:09:01 Faye Dewell 01:08:59 Grace Atkinson 01:09:27 Emily Glover 01:09:26 Rioghnach Fitzerald 01:08:58 Hayley Braithwaite 01:09:58 Charlotte Tomlin 01:10:45 Leah Leeming 01:09:12 Martina Mantovani 01:10:23 Lydia Pennington 01:12:08 Harriet Foster 01:12:07 Rebecca Smith 01:10:37 Jemma Shaw 01:10:42 Charlotte Baker 01:11:13 Stacey Heselgrove 01:12:25 Katherine German 01:12:08 Robyn Starkey 01:11:53 Megan Mcwhinney 01:12:37 Jenna Holden 01:13:26 Rachel Gowrie 01:13:32 Vera Novikova 01:13:19 Ashley Richardson 01:12:50 Hayley Dyson 01:14:22 Gemma Mallinson 01:13:56 Rose Wilson 01:14:54 Anca Ghiuzan 01:14:17 Chelsea Wardle 01:15:29 Emma Hall 01:15:19 Bethany Kerr 01:15:26 Alicia Ward 01:16:25 Annie Kinsella 01:17:09 Laura Cross 01:17:08 Sarah Waddicor 01:16:05 Chelsey Mcintyre 01:17:33 Hannah Hodskinson 01:17:11 Laura Hilton 01:16:13 Sara Rothwell 01:18:32 Emma Ogden 01:18:22 Katie Logan 01:18:47 Sarah Grimwood 01:17:26 Stacey Leigh 01:17:19 Ellie Farmer 01:16:54 Diana Serafim 01:19:10 Agnieszka Nowak 01:16:42 Jillian Gornall 01:18:05 Kelly Huggon 01:17:32 Hannah Burns 01:19:54 Shaunna Entwistle 01:20:52 Sophie Holmes 01:18:33 Jane Hardy-Jones 01:18:59 Francesca Smith 01:20:24 Sarah Salisbury 01:19:40 Kersti Prii 01:21:56 Aishleen Davies 01:21:53 Julia Ellis 01:20:23 Abbie Robinson 01:20:35 Sarah Renton 01:21:28 Paige Crozier 01:23:28 Danielle Simpson 01:20:58 Cyrus Sharp 01:21:37 Ellie Parkin 01:22:04 Jasmine Ismond 01:22:01 Emma Gawthorpe 01:22:07 Beth Anderton 01:22:09 Rachael Hanby 01:21:39 Hayley Eaves 01:22:02 Grace Dobson 01:21:56 Sian Giongo 01:24:44 Nicky Taylor 01:22:18 Katie Huggon 01:22:23 Emma Spratling 01:22:19 Holly Hughes 01:24:36 Graciela Beanne Bellin 01:25:59 Mary Roxanne Lat 01:25:57 Melissa Hilton 01:25:09 Kirsty Holland 01:26:09 Nicola Mulgrew 01:26:55 Anoushka Sole 01:29:48 Chelsey Quigley 01:29:48 Danielle Rucastle 01:29:35 Bethany Elder 01:30:50 Krysta Ward 01:31:38 Robyn Williams 01:30:29 Fiona Parkinson 01:29:39 Emily Mccabe 01:32:14 Hannah Barlow 01:30:36 Sammi Fitzgerald 01:32:55 Lauren Byers 01:36:06 Saffron Cooper 01:36:56 Gemma Smith 01:38:25 Louise Butler 01:40:45

36-45

April Thorpe 00:40:51 Joanna Durkin 00:44:33 Yolanda Howorth 00:45:19 Nic Cruse 00:46:55 Joanna Kaczmarek 00:49:04 Nicola Johnston 00:48:04 Jen Hill 00:50:13 Natalie Allan 00:52:53 Danielle Black 00:53:47 Rachel Watson 00:52:40 Elaine Turnbull 00:54:21 Laura Mccall 00:54:59 Laura Halstead 00:54:47 Holly Rackham 00:55:32 Stef Gilchrist 00:54:03 Melissa Sales 00:54:58 Jo Keogh 00:55:54 Rebecca Booth 00:55:38 Katie Broome 00:54:04 Anne-Marie Johnson 00:54:41 Celia Uttley 00:57:36 Stephanie Harrison 00:57:30 Camilla De Camargo 00:54:55 Lisa Martin 00:58:19 Kate Tobin-Bennett 00:58:35 Hollie Wilkinson 00:58:39 Danielle Owen 00:57:52 Anna Lowndes 00:57:11 Christina Mercer 00:57:42 Sarah Greenbank 00:59:02 Alison Lister 00:57:16 Kerry Haresign 00:59:06 Joanne Thompson 00:59:29 Lisa Oakley 00:57:57 Julie Pethick 00:58:12 Melanie Corrigan 01:00:04 Claire Levitt 00:59:42 Sheona Hudson 01:00:33 Claire Bennett 01:01:15 Lucy Jolley 00:59:55 Natalie Waterhouse 01:02:42 Rachael Burns 01:01:40 Katie Atkinson 00:59:43 Rachael Ireland 01:01:18 Sally Jones 01:01:12 Catherine Kay 01:02:48 Helen Rothwell 01:01:23 Jessica Eardley 01:02:46 Jennifer Grimshaw 01:02:00 Jane Green 01:02:52 Somporn Lyle 01:02:43 Ania Najgebauer 01:02:29 Dee Potter 01:02:33 Toni Elsworth 01:04:08 Sallie Dodd 01:04:14 Lisa Pollitt 01:04:05 Claire Gibson 01:04:51 Amanda Rogerson 01:03:06 Rachael Cull 01:05:04 Amy Blundell 01:03:29 Mairi Fraser 01:04:31 Carly Edgar 01:04:42 Debbie Hudson 01:05:21 Kerry Vintner 01:03:26 Chiz Shennan 01:04:04 Carly Skelding 01:05:46 Marzenq Tomas-Rozycke 01:06:41 Stephanie Hutley 01:04:56 Amanda Marlow 01:05:50 Eleanor Walsh 01:05:52 Joanna Lee 01:05:13 Cazza Winsper 01:05:25 Nikki Hesford 01:05:48 Sam Harkness 01:06:06 Lorna Pickup 01:06:07 Becky Davies 01:07:52 Kelly Galtrey 01:07:18 Kelly Boddy 01:05:54 Rebecca Parrington 01:08:04 Leanne Finch 01:06:49 Debbie Rainford 01:07:33 Sara Evans 01:05:34 Sarah Barton 01:08:24 Jen Shepherd 01:08:25 Claire Higginson 01:06:32 Laura Singleton 01:07:07 Tracy Wild 01:08:46 Michelle Reynolds 01:07:34 Joanne Price 01:05:57 Fiona Martin 01:07:50 Kinga Hough 01:08:32 Claire Higgins 01:06:35 Michelle Bagshaw 01:08:42 Charlotte Lord 01:08:21 Sacha Whalley 01:09:23 Lucy Turner 01:09:37 Louise Molloy 01:10:08 Freya Sutcliffe 01:10:14 Lindsay Milner 01:10:20 Laura Spore 01:09:25 Louise Teasdale 01:10:36 Sophie Clays 01:09:47 Claire Balfour 01:11:06 Jill Smith 01:10:55 Michelle Dickinson 01:10:31 Helen Moyes 01:12:09 Kimberly Mckie 01:10:08 Ruth Christian 01:11:30 Jenilee Dean 01:12:24 Becki White 01:12:58 Jane Bamber 01:14:11 Cathy Hodgson 01:11:05 Charlotte Bingham Brindle 01:12:29 Emma Christie 01:13:01 Clare Johnson 01:11:42 Sharron Boylan 01:12:54 Katie Smith 01:11:56 Kayleigh Lowrie 01:14:09 Faye Brouard 01:13:55 Leigh Wallace 01:14:44 Victoria West 01:14:07 Louise Chennells 01:14:35 Amy Grimshaw 01:16:30 Gillian Curtis 01:18:12 Abigail Cooper 01:18:02 Sarah Broadbent 01:18:55 Harriet Brown 01:16:54 Natalie Ingham 01:18:50 Nic Marlow 01:18:16 Janine Johnston 01:18:40 Lindsay Odea 01:19:42 Rebecca Courtney 01:19:49 Racheal Walsh 01:20:24 Maresa Simpson 01:19:52 Michelle Pitt 01:21:45 Cindy Wong 01:21:05 Sheila Walker-Hulse 01:22:12 Kel Dawkins 01:21:12 Marge Bradshaw 01:22:52 Nicola Carter 01:23:46 Charlotte Patterson 01:22:44 Catherine Lomas 01:23:57 Sarah Mccutcheon 01:26:24 Samantha Aarons 01:24:03 Amy Oates 01:27:08 Emma Potter 01:27:23 Emma Roney 01:26:14 Arefe Arikan 01:26:21 Laura Kirkham 01:29:21 Amanda Cookney 01:27:44 Elaine Aldous 01:30:00 Gemma Leicester 01:31:03 Lindsey Williams 01:30:30 Claire Kingsnorth 01:31:40 Frankie Buckley 01:36:40 Clair Garstang 01:44:00 Rosemary Guarino 01:48:22 Gemma Goodman 01:52:32 Alison Pyper 01:57:03 Sarah Webster 02:04:10

46-55

Julie Hall 00:48:58 Jane Tregonning 00:51:40 Jayne Cordingley 00:54:10 Helen Hall 00:54:20 Jean Williams 00:54:48 Karen Howorth 00:54:40 Sarah Robinson 00:55:52 Louisa Porter 00:56:18 Deborah Luckman 00:55:30 Sharon Cooper 00:56:42 Kay Twist 00:56:51 Kate Stannard 00:56:53 Jenn Mclean 00:56:02 Melanie Ross 00:57:23 Katy Little 00:58:08 Carrie Taylor 00:57:36 Victoria Thomas-Parker 00:57:14 Catherine Crowe 00:57:53 Ruth Ollerenshaw 00:58:56 Alison Hendley-Brookes 00:57:27 Dana Smith 00:59:27 Tracy Lawton 00:59:28 Leanne Bluck 00:58:20 Clare Lavin 01:00:09 Karen Jackson 01:00:14 Joanne Prendergast 00:59:12 Rachael Darlington 01:00:59 Rachel Mulholland 01:03:27 Louise Fox 01:02:14 Louise Bache 01:03:22 Leann Connolly 01:03:19 Helen Jenkins 01:05:00 Fiona Dridge 01:05:14 Mary Lond 01:04:52 Anthea Hughes 01:05:45 Claire Currie 01:03:51 Helen Thompson 01:05:34 Nix Reason 01:05:22 Tracey Alami 01:05:51 Natalie Axten 01:06:44 Annette Wilson 01:04:36 Helen Wilson 01:06:53 Michelle Jenkins 01:06:43 Katie Clegg 01:07:14 Marie Demaine 01:07:01 Kirsty Allen-Rogers 01:05:10 Natalie Westgate 01:07:56 Jennie Heaton 01:07:17 Dawn Saunders 01:08:26 Vikki Wrigley 01:08:25 Emma Green 01:06:52 Jayne Mushet 01:06:31 Sheryl Punchard 01:08:45 Vicky Devine 01:07:28 Cathy Thompson 01:08:11 Diane Boyce 01:07:52 Jane Molyneux 01:09:59 Michelle Maher 01:08:53 Zo Taylor 01:08:42 Juliet Golding 01:07:33 Erica Doyle 01:09:45 Donna Shannon 01:10:56 Claire Thompson 01:12:13 Sharon Georghiou 01:12:15 Catherine Walkden 01:10:56 Kerry Bretherton 01:11:30 Kathryn Haworth 01:12:43 Liz Petch 01:11:33 Carolyn Johnstone 01:11:53 Justyna Maruszak-Webster 01:11:49 Becky Foxton 01:14:21 Selina Charlton 01:14:22 Donna Brennan 01:12:27 Emma Gartside 01:12:26 Dawn Callaghan 01:14:49 Zoie Aldridge 01:14:46 Sarah Brown 01:14:24 Clare Westwell 01:12:55 Hayley Middleton 01:13:00 Sarah Garside - Fox 01:14:02 Andrea Rigby 01:14:21 Tracy Routledge 01:14:37 Natalie Mccombe 01:15:47 Angela Haken 01:14:25 Debra Booth 01:14:29 Diane Mercer 01:13:36 Joanne Nobbs 01:14:27 Leah Kerbel 01:14:10 Jane Walton 01:16:01 Claire Forrest 01:13:41 Julie Donly 01:17:26 Jan Thornton 01:16:38 Trisheena Zyda 01:17:30 Angela Maher 01:16:44 Julie Mulliner 01:16:48 Hayley Topselvi 01:16:42 Cindy Gregson 01:17:17 Sarah Woollerson 01:16:50 Carol Bull 01:17:06 Claire Gibb 01:16:10 Clare Vintner 01:15:49 Heather Bradley Tsopanoglou 01:17:34 Julie Pentony 01:18:10 Fiona Clegg 01:17:03 Jodie Lawton 01:20:14 Nicky Morris 01:19:51 Emma Carter 01:19:49 Clare Montgomery 01:19:19 Deborah Grundy 01:19:56 Lisa Tomlinson 01:20:34 Michelle Kirkham 01:21:09 Lois Bailey 01:20:42 Louise Mclaren 01:21:05 Berni Ashworth 01:22:54 Tina Murray 01:22:52 Nicola Darnbrook 01:22:53 Sherry Hogarth 01:22:33 Tracy Balmer 01:20:42 Lili Massey 01:23:02 Shelly Kennedy 01:22:01 Amanda Daldry 01:22:16 Sam Stewart 01:24:39 Lesley Hanlon 01:23:10 Helen Morris 01:23:54 Debbie Mains-Battle 01:24:56 Carena Heywood 01:27:03 Lisa Fitzman 01:28:08 Tanya Barlow 01:29:43 Anne-Marie Hanby 01:28:37 Tina Wilson 01:28:46 Zanib Malik 01:28:59 Sara Hadfield 01:30:15 Donna Finer 01:30:33 Lory Barreau 01:31:49 Clair Walker-Hulse 01:33:29 Nicola Jackson 01:37:03 Tracy Smalley 01:37:05 Sally Rathbone 01:36:48 Joanna Martyn-Clark 01:38:18 Clare Smith 01:39:33 Linda Barlow 01:44:00 Karen Rigby 01:48:09 Andrea Clark 01:48:34 Debbie Smart 01:54:10

56-65

Carmel Sullivan 00:47:12 Deborah Moran 00:52:42 Alison Elizabeth Bowden 00:53:25 Alison Mckenzie 00:52:04 Lisa Minns 00:53:25 Steve Livesey 00:55:35 Karen Sanderson 00:56:03 Hazel Bigley 00:57:44 Beverley Gigli 00:57:47 Sally Smith 00:57:48 Colette Clarkson 00:58:06 Alison Westbrook 00:59:10 Sue Kirkham 01:00:38 Tina Thompson 01:00:02 Wendy Haydock 00:59:45 Mandy Gibson 01:01:37 Linda Smith 01:02:10 Jacqueline Blight 01:03:02 Adrienne Howard 01:02:45 Alison Rutland 01:03:14 Linda Gallagher 01:04:13 Jan Parkinson 01:03:54 Julie Wrigley 01:04:00 Barbara Mead-Mason 01:05:00 Anne Hamer 01:05:21 Karen Smith 01:05:31 Lynne Wagstaff 01:05:02 Maggie Entwistle 01:05:44 Hazel Sugden 01:07:33 Alison Webster 01:07:32 Amanda Hamer 01:07:34 Julie Mcclements 01:09:32 Linda Dyson 01:10:01 Lynne Barker 01:10:14 Donna Sully 01:09:02 Liz Howard-Barker 01:09:29 Rita Hudson 01:10:41 Helen Thompson 01:10:56 Carrie Courtney 01:11:11 Elaine Short 01:12:13 Samantha Kelsall 01:11:17 Linda Walker 01:11:46 Kathy Myers 01:11:31 Kim Mcguire 01:13:44 Allison Bidder 01:15:00 Sara Richardson 01:14:18 Samantha Boe 01:15:03 Lynne Wright 01:13:40 Dawn Simmons 01:14:35 Lisa Ranby 01:14:40 Yvonne Wright 01:14:48 Gill Botham 01:13:43 Aileen Eaves 01:13:44 Kathleen Mallor 01:16:46 Julie Tate 01:17:06 Helen Bradley Tsopanoglou 01:17:34 Lynne Cherry 01:17:11 Ailsa Uttley 01:20:19 Amanda Morrison 01:21:03 Debbie Rogers 01:21:16 Julie Brigham 01:21:10 Janet Kennedy 01:21:08 Susan Green 01:23:25 Martina Hayden 01:22:08 Karen Jackson 01:24:28 Sally Allen 01:26:36 Annemarie Richards 01:25:45 Michaela Counsell 01:27:02 Louise Donnelly-Stott 01:29:09 Diana Riley 01:31:49 Helen Machado 01:34:00 Lynn Grimshaw 01:36:14 Mandy Greaves 01:36:48 Marjorie Powell 01:37:15 Elaine Pritchard 01:39:13 Karen James 01:41:04

66-75

Mary Hewitt 00:58:18 Edwina Bennett 01:03:47 Oliveria Keenan 01:06:30 Lynne Bullock 01:08:53 Maggie Casey 01:12:05 Trudy Donnelly 01:13:16 Patricia Brennan 01:13:23 Kathleen Brayshaw 01:16:14 Elizabeth Mccooey 01:21:20 Sandra Anderson 01:21:10 Yvonne Johnson 01:21:30 Anne Flanagan 01:27:43 Angela Turner 01:33:58 June Brocklebank 01:50:30 Jean Speakman 02:04:03

76+

Margaret Holden 01:24:19 Wendy Robertson 01:43:57