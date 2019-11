The Christmas films have started!

Have your say

Here's your guide to what’s showing in local cinemas, 14-20 Nov

THE PALACE

MARKET PLACE, LONGRIDGE

PR3 3RR

TEL: 01772 785600

The Good Liar (15): Thu 19.30 Sat 16.30 Sun, Wed 13.30

The Aeronauts (PG): Fri 19.30 Sat 13.30 19.30 Sun 16.30 19.30 Tue 20.15 Wed 17.00

The Addams Family (PG): Sat, Sun, Wed 10.30

2040 + Q&A With Director Damon Gameau (PG): Tue 18.00

The Peanut Butter Falcon (12A): Wed 19.30

THE DUKES

MOOR LANE, LANCASTER LA1 1QE

TEL: 01524 598500

The Day Shall Come (15): Thu 18.30

Official Secrets (15): Thu 20.30

Home (12A): Fri 18.30

Sorry We Missed You (15): Fri 20.30 Sun 19.15 Mon 20.30 Tue 18.20 Wed 11.00

Bolshoi Ballet - Le Corsaire: Sun 15.00

Tehran City of Love (12A): Sun 18.10 Wed 18.20

The Last Tree (15): Sun 20.20 Wed 20.30

Non Fiction (15): Mon 18.10 Tue 20.30

THE ISLAND

SOUTH PROMENADE, LYTHAM ST ANNES FY8 1LY

TEL: 01253 725331

Doctor Sleep (15): Thu 12.45 16.15 19.15

Midway (12A): Thu 12.45 16.00 19.30 Fri, Mon, Tue 13.30 15.00 Sat, Sun 11.45 15.00 Wed 14.00 15.00

Maleficent - Mistress Of Evil (PG): Thu 13.00 16.15 Sat, Sun 10.45

Aeronauts (PG): Thu-Wed 13.00 (Fri, Mon-Wed only) 14.00 (Thu, Sat, Sun only) 17.00 20.00 (not Mon)

Joker (15): Thu 19.45

Last Christmas (12A): Thu -Wed 13.15 16.30 19.45 (not Mon)

Le Mans ‘66 (12A): Fri-Wed 15.45 19.15

The Irishman (15): Fri-Wed 18.30

The Addams Family (PG): Sat, Sun 10.415 13.00

Shaun The Sheep - Farmageddon (U): Sat, Sun 10.30

After The Wedding (12A): Mon 19.45

In Fabric (15): Mon 20.00

ODEON

RIVERSWAY, PORTWAY, ASHTON-ON-RIBBLE PR2 2YQ

TEL: 0871 22 44 007

42nd Street - The Musical (PG): Sun 14.00

Abominable (U): Sat, Sun 10.30 13.00

Action SFL: Fri 19.00

Ad Astra (12A): Tue 12.00

Angry Birds 2 (U): Sat, Sun 10.00 Mon, Tue 16.30

Bala SFL (12A): Thu 17.40 20.40 Fri-Sun 17.20

Better Days: Thu 19.40 Fri, Mon 13.30 Sat 15.15 19.00 Sun 15.15 Tue 19.00

Doctor Sleep (15): Thu 14.30 20.00 Fri-Tue 15.45 19.00 (Mon, Tue only)

Joker (15): Thu 12.20 15.00 17.50 20.40 Fri-Tue 14.50 17.40 20.40 21.30

Last Christmas (12A): Fri-Tue 11.00 (Sat, Sun only) 12.50 13.50 15.20 16.20 17.50 18.50 20.20 21.20

Le Mans ‘66 (12A0: Fri-Tue 10.15 (Sat, Sun only) 12.00 13.30 15.30 17.00 19.00 20.30

Lionel Richie At Glastonbury (PG): Tue 19.00

Love & Mercy - Faustina (12A): Mon 20.30

Maleficent - Mistress Of Evil 2D (PG): Thu 14.00 16.50 Fri-Sun 10.10 (Sat, Sun only) 10.50 (Sat, Sun only) 13.30 16.10 18.50 Mon 12.15 15.00 17.45 Tue 13.15 16.00

Marjaavaan SFL: Fri-Tue 17.10 20.20

Midway (12A): Thu 14.00 17.20 20.30 Fri-Tue 12.40 (not Sat, Sun) 20.45

NT Live - Hansard (12A): Mon 19.00 Tue 14.00

Once Upon A Time In Hollywood (Extended Cut) (18): Fri-Sun 20.30

Sanga Thamizan: Sat 14.00

Shaun The Sheep - Farmageddon (U): Thu 15.15 Sat 10.20 12.30

Sorry We Missed You (15): Thu 17.30 20.10

Terminator - Dark Fate (15): Thu 15.10 18.20 201.00 Fri 22.15 Sat 1.00 22.00 Sun 13.00

The Addams Family (PG): Thu 15.20 17.40 Fri-Tue 10.20 (Sat, Sun only) 11.30 12.40 15.00

The Aeronauts (PG): Thu 12.20 13.00 15.00 17.40 20.20 Fri, Mon, Tue 15.30

The Good Liar (15): Thu 14.20 17.00 19.50 Fri-Tue 13.00 (Fri, Mon only) 18.15

Western Stars + Recorded Bruce Springsteen Q&A (PG): Thu 19.00

Zombieland 2 - Double Tap (15): Thu 15.20 Fri, Sat 22.15

THE FLOWER BOWL

GARSTANG ROAD, BROCK

PR3 0BT

TEL: 01995 676210

Sorry We Missed You (15): Thu 12.45 17.30 Fri 12.30 Sat 17.40 Sun 20.25 Mon 17.15 Tue 12.05

The Good Liar (15): Thu 14.30 19.50 Fri 14.50 20.00 Sat 20.00 Sun 17.15 Mon 14.45 19.35 Tue 15.10 19.45 Wed 14.50 17.20

The Aeronauts (PG): Thu 15.10 17.45 20.1 Fri 13.10 17.55 Sat 11.15 17.55 Sun 10.50 17.50 Mon, Wed 12.25 17.50 Tue 12.25 17.25

Doctor Sleep (15): Thu 17.00

Shaun The Sheep - Farmageddon (U): Thu 15.40 Sat 13.40 Sun 13.10

Joker (15): Thu 20.15 Fri, Sat 20.15 Sun 19.45 Mon 20.05 Tue 16.50 Wed 20.05

Judy (12A): Thu 11.50 Mon 13.05 Tue 14.45 Wed 13.10

Downton Abbey (PG): Thu 13.00 Fri 17.20

Last Christmas (12A): Fri 13.45 15.30 18.20 20.40 Sat 13.25 15.55 18.20 20.40 Sun 13.20 15.40 18.05 20.10 Mon 12.40 15.05 19.50 Tue 14.30 17.40 20.00 Wed 12.40 15.05 17.30 19.50

The Addams Family (PG): Fri 16.15 Sat 10.30 15.45 Sun 11.15 15.05 Mon, Wed 15.45

Abominable (U): Sat 12.40 Sun 12.50

Maleficent - Mistress Of Evil (PG): Sat 10.45 15.00 Sun 10.10 15.15

Guys And Dolls (U): Tue 19.30

Western Stars (PG): Wed 19.50