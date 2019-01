Cinema Listings 3-9 January

Have your say

THE PALACE

MARKET PLACE, LONGRIDGE

PR3 3RR

TEL: 01772 785600

Mary Poppins Returns (U): Thu 14.00 17.15 20.30 Fri 17.00 20.15 Sat 14.00 20.15 Sun 14.00 17.15 Mon 19.30 Tue 14.00 Wed 17.15

Ralph Breaks The Internet (PG): Thu, Fri, Sat, Sun 11.00

Spider-Man - Into The Spider-Verse (PG): Fri 14.00 Sat 17.15 Sun 20.30 Tue 19.45

The Old Man and The Gun (12A): Tue 11.30 17.15 Wed 20.30

ODEON

RIVERSWAY, PORTWAY, ASHTON-ON-RIBBLE PR2 2YQ

TEL: 0871 22 44 007

Andre Rieu 2019 New Year’s Concert From Sydney: Sat 19.00 Sub 15.00

Aquaman 2D (12A): Thu 11.10 14.20 17.30 20.40 Fri-Tue (not Sun) 10.50 (Fri, Sat only) 14.10 17.20 20.40 Sun 10.00 13.10 16.20 19.30 20.50

Bohemian Rhapsody (12A): Thu 21.00 Fri-Tue 12.00 (not Tue) 13.40 (Tue only) 18.00 (not Sat, Sun)

Bumblebee (PG): Thu 10.00 11.40 12.40 14.40 15.40 17.40 18.40 20.20 Fri-Tue 11.40 (not Mon, Tue) 14.40 17.30 20.20

Creed II (12A): Fri-Tue 12.00 (Tue only) 15.00 21.00

Fantastic Beasts And Where To Find Them (12A): Fri-Tue 16.50

First Man (12A): Tue 12.00

Holmes & Watson (12A): Thu 11.10 13.30 15.50 18.20 20.50 Fri-Tue 18.00 20.20

Johnny English Strikes Again (PG): Thu 10.00

Mary Poppins Returns (U): Thu-Tue 10.00 (not Mon, Tue) 11.00 (not Mon, Tue) 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 (Thu only) 19.00 (not Sat) 20.00

Nativity Rocks! (U): Fri-Sun 10.00

Ralph Breaks The Internet 2D (PG): Thu 10.40 13.40 Fri-Tue 12.20 15.20 (not Mon, Tue)

Simmba SFL (15): Thu-Tue 16.20 (Thu only) 19.50

Spider-Man - Into The Spider-Verse 2d (PG): Thu 110.50 13.50 Fri, Mon 11.20 14.00 16.40 Sun 10.50 13.25 16.05 Sun 12.00 Tue 16.40

Stan And Ollie (PG): Sun 17.50

The Favourite (15): Thu-Tue 12.00 (not Thu) 14.50 17.40 20.30

The Grinch (U): Thu 10.00 12.20 Fri-Tue 11.15 (not Mon, Tue) 13.30

Welcome To Marwen (12A): Thu-Tue 15.20 (Mon, Tue only) 18.20 (nit Thu) 21.20

Zabawa Zabawa SFL (15): Sat, Sun 18.00

Zero SFL (12A): Thu 16.40 20.20

THE ISLAND

SOUTH PROMENADE, LYTHAM ST ANNES FY8 1LY

TEL: 01253 725331

Spider-Man - Into The Spider-Verse 2d (PG): Thu 10.15 13.15 Fri 16.45 Sat, Sun 10.45 Mon-Wed 13.45

Ralph Breaks The Internet (PG): Thu 10.15 14.00 Fri 13.45 Sat, Sun 10.30 13.45

The Grinch (2018) (U): Thu 10.45 13.30 Fri 13.00 SAt 10.15 13.00 Sun 12.15

Mary Poppins Returns (U): Thu 10.30 13.00 16.30 20.00 Fri-Wed 12.30 16.00 19.30

Aquaman (12A): Thu 16.15 19.45 Fri-Wed 19.15

Bumblebee (PG): Thu 16.15 19.30 Fri 16.00 Sat 15.45 19.30 Sun 19.30 Mon-Wed 13.00 16.00

Holmes & Watson (12A): Thu 17.00 20.00 Fri-Wed 16.45 (not Fri) 19.45 (not Sat, Sun)

The Favourite (15): Fri-Wed 13.15 (not Wed) 14.00 (Wed only) 16.30 19.45

Andre Rieu New Year’s Concert (PG): Sat 19.00 Sun 15.00

THE DUKES

MOOR LANE, LANCASTER LA1 1QE

TEL: 01524 598500

Three Identical Strangers (12A): Thu 18.25

Disobedience (15): Thu 20.30

The Old Man & The Gun (12A): Fri 18.25 Sat 20.30 Sun 19.30 Mon 18.25 Tue 20.30 Wed 11.00 18.25

Sorry to Bother You (15): Fri 20.30 Tue 18.10

Revolting Rhymes (PG): Sat 11.00

Return of the Hero (12A):Sat 18.30 Mon 20.30