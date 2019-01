Cinema Listings 24-30 January

Have your say

Your guide to what’s showing in local cinemas

THE PALACE

MARKET PLACE, LONGRIDGE

PR3 3RR

TEL: 01772 785600

Stan & Ollie (PG): Thu 14.00 20.15

Mary Poppins Returns (U): Thu 11.00 Sat 17.15

DISOBEDIENCE (15): Thu 17.30

Colette (15): Fri 20.15 Sat 20.15 Sun 17.30 Mon 19.30 Tue 14.30 20.15 Wed 17.30

The Favourite (15): Fri 17.30 Sun 20.15 Tue 17.35 Wed 20.15

Ralph Breaks The Internet 2D (PG): Sat 14.00

Johnny English Strikes Again (PG): Sat 11.30 Sun 11.30

Bohemian Rhapsody (12A): Sun 14.00 Tue 11.00

ODEON

RIVERSWAY, PORTWAY, ASHTON-ON-RIBBLE PR2 2YQ

TEL: 0871 22 44 007

A Dog’s Way Home (PG): Fri-Tue 11.40 (Sat, Sun only) 14.00 16.20

Aquaman 2D (12A): Thu 17.00 Fri-Tue 20.20

Bohemian Rhapsody (12A): Thu 14.45 20.45 Fri-Tue 17.20 19.20 (Sun only) 20.20 (Fri, Sat only)

BTS World Tour - Love Yourself In Seoul: Sat 15.00 17.30

Bumblebee (PG): Thu 12.20 15.00 17.50 Fri-Tue 10.00 (Sun only) 12.45 (Sat, Sun only) 15.30

Colette (15): Thu 15.15 20.45

Dragon Ball Super - Broly - English Dub (PG): Thu 18.30 20.45 Fri 17.30 Sat, Sun 10.30 12.45

Escape Room (15): Sat 18.40 21.20

Everybody’s Talking About Jamie (Encore) (12A): Tue 19.00

Glass (15): Thu 12.10 14.00 15.00 17.00 18.00 20.00 21.00 Fri-Tue 12.20 15.20 18.20 21.20

Green Book (12A): Tue 20.15

Manikarnika - The Queen Of Jhansi: Fri-Tue 13.30 (not Sat, Sun) 17.00 20.30

Mary Poppins Returns (U): Thu 13.40 16.40 19.40 Fri-Tue 11.20 (Sat, Sun only) 17.20 17.00

Mary Queen of Scots (15): Thu 14.50 17.40 20.30 Fri 14.50

Northern Ballet - Tortoise & The Hare (U): Sat 10.15

ODEON Screen Unseen (15): Mon 20.15

Ralph Breaks The Internet 2D (PG): Sat, Sun 10.45

Schindler’s List (15): Sun 15.00

Second Act (12A): Fri-Tue 12.45 (not Sat, Sun) 18.15 21.00

Spider-Man - Into The Spider-Verse 2d (PG): Sat, Sun 12.10

Stan And Ollie (PG): Thu 12.20 14.40 17.20 19.50 Fri-Tue 12.00 14.30 20.00 (not Tue)

The Favourite (15): Thu 14.15 18.00 20.45 Fri, Mon 12.00 12.10 14.45 14.50 (Mon only) 17.30 (Mon only) 17.40 18.40 20.30 Sat, Sun, Tue 12.10 14.50 16.15 (Tue only) 17.40 18.40 (not Sat) 20.30

The Mule (15): Fri-Tue 12.10 (not Sat, Sun) 14.50 17.50 20.50

The Nutcracker And The Four Realms (PG): Sat, Sun 10.00

The Upside (12A): Thu 15.30 17.45 Fri-Tue 21.20 (not Sat)

Vice (15): Fri-Tue 11.30 (Sat, Sun only) 14.30 17.30 20.30

Widows (15): Tue 12.00

THE ISLAND

SOUTH PROMENADE, LYTHAM ST ANNES FY8 1LY

TEL: 01253 725331

Glass (15): Thu 12.45 16.15 19.45 Fri-Wed 16.30 19.45

Mary Poppins Returns (U): Thu 12.45 Sat, Sun 10.15 12.45

Mary Queen of Scots (15): Thu 13.00 16.15 19.30 Fri-Wed 16.15 19.30

The Favourite (15): Thu 16.15 19.15 (Fri-Sun) Tue 20.00

Stan And Ollie (PG): Thu 14.00 17.00 20.00 Fri, Mon-Wed 13.30 Sat, Sun 13.45

Colette (15): Fri-Tue 13.30

The Mule (15): Fri-Wed 13.45 (not Sat, Sun) 16.45 19.45 (not Wed)

A Dog’s Way Home (PG): Fri-Tue 11.00 (Sat, Sun only) 14.00 17.00 Wed 13.15 16.00

Ralph Breaks The Internet (PG): Sat , Sun 10.45

The Guilty (15): Mon 20.00

ROH - LA TRAVIATA 2019 (12A): Wed 18.45

Green Book (12A): Thu 19.45

THE DUKES

MOOR LANE, LANCASTER LA1 1QE

TEL: 01524 598500

The Favourite (15): Thu 18.15 Fri 15.50 Sat 15.45 Mon 11.00 Tue 11.00 Wed 20.30

Mary Poppins Returns (U): Thu 11.00

The Wife (15): Thu 14.00

Mystery Film (18): Thu 20.35

Colette (15): Fri 11.00 18.10 Sat 20.30 Sun 20.10 Mon 18.10 Tue 20.30 Wed 11.00 13.45

Stan & Ollie (PG): Fri 13.45 20.30 Sat 13.30 18.00 Sun 18.00 Mon 20.30 Tue 18.15 Wed 16.10 18.25

Mirai (PG): Sat 11.00

ROH - Queen of Spades: Sun 14.00

A Chump at Oxford (U): Mon 14.00

NT Live - The Tragedy of King Richard the Second: Tue 13.30