Cinema Listings 18-24 October

THE PALACE

Market Place, Longridge

PR3 3RR

Tel: 01772 785600

The Wife (15): Thu 17.40 20.00

The Meg (Parent And Baby) (12A): Thu 11.00

Smallfoot (U): Fri 15.30 Sat-Wed 11.45 14.15

A Star Is Born (15): Fri 20.10 Sat, Tue 19.30 Sun, Mon, Wed 17.00

Johnny English Strikes Again (PG): Sat, Tue 17.00 Sun, Mon, Wed 20.15

ODEON

Riversway, Portway, Ashton-On-Ribble PR2 2YQ

Tel: 0871 22 44 007

A Simple Favour (15): Thu 11.45

A Star Is Born (15): Thu 11.00 12.50 14.00 16.00 17.10 19.20 20.20 Fri-Tue 14.00 17.00 19.00 20.00

Bad Times At The El Royale (15): Thu 14.30 17.40 21.00 Mon, Tue 20.50

Disney’s Christopher Robin (PG): Sat-Tue 10.00

First Man (12A): Thu 11.30 13.40 14.40 16.50 17.50 19.00 20.00 21.00 Fri-Tue 13.50 (Not Fri) 17.10 20.20

Goosebumps 2 - Haunted Halloween (PG): Fri 15.50 18.20 Sat-Tue 10.10 11.10 12.30 13.30 15.50 18.20

Halloween (18): Fri-Tue 13.20 (Not Fri) 16.00 18.40 20.30 21.20 22.00 22.40 (Fri, Sat Only)

Helicopter Eela SFL (PG): Thu 20.30

Hotel Transylvania 3 - A Monster Vacation (U): Sat-Tue 11.15

Hunter Killer (15): Fri-Tue 14.50 17.50 20.50

Johnny English Strikes Again (PG): Thu 11.20 13.40 16.00 18.20 20.40 Fri 15.00 16.10 18.30 20.20 Sat-Tue 10.20 11.30 12.45 (Sat, Sun Only) 13.50 16.10 18.30 20.20 (Sat, Sun Only)

Jurassic World - Fallen Kingdom (12A): The 11.00

Kler SFL (18): Fri-Sun 17.20 20.50

Namastey England Sfl: Fri-Tue 20.40

Night School (12A):Thu 16.30

Searching (12A): Thu 14.00

Smallfoot (U): Thu 13.00 15.30 18.00 Fri 14.00 15.30 16.30 18.00 Sat-Tue 10.30 11.30 13.00 14.00 15.30 16.30 18.00

The Grinch Presents - The Secret Life Of Pets (U): Sat, Sun 10.30

The Hate U Give (12A): Mon, Tue 13.50 17.00 20.10

The House With A Clock In Its Walls (12A): Sat-Tue 10.30

Venom 2D (15): Thu 11.40 12.40 14.20 15.20 17.10 18.10 19.50 20.50 Fri 15.50 18.30 21.10 Sat-Tue 13.10 15.50 18.30 21.10

THE ISLAND

South Promenade, Lytham St Annes FY8 1LY

Tel: 01253 725331

First Man (12A): Thu 15.30 16.00 19.30 Fri-Wed 12.15 16.00 19.15

Venom (15): Thu 13.00 16.15 19.15 Fri-Sun, Tue, 19.45

A Star Is Born (15): Thu 13.00 16.30 20.00 Fri-Wed 19.30

Johnny English Strikes Again (PG): Thu-Wed 10.45 (Not Thu, Fri) 13.45 (Not Wed) 16.45 19.45 (Thu Only)

Smallfoot (U): Fri-Wed 10.15 (Not Fri, Sat) 13.15 16.15 (Not Wed)

Goosebumps 2 (PG): Fri-Wed 10.30 (Not Fri) 13.30 16.30

Halloween (2018) (18): Fri-Wed 20.00

Bohemian Rhapsody (12A): Wed 13.30 16.15 19.45

THE DUKES

Moor Lane, Lancaster LA1 1QE

Tel: 01524 598500

The Little Stranger (12A):Thu 18.00

Mamma Mia - Here We Go Again Sing-Along (PG): Thu 20.30

The Giant Pear (U): Sat 13.30

Apostasy (PG): Sat 15.20

A Simple Favour (15): Sat 18.00 Sun 18.15 Mon 20.30 Wed 20.30

The Rider (15): Sat 20.30 Mon 18.15

Roh Ballet - Mayerling: Sun 14.00

Almo - The Flying Deuces (U):

Gothic (18): Tue 18.20

Matangi / Maya / M.I.A (18): Tue 20.30 Wed 18.25

Frankenweenie (PG): Wed 11.00

Nt Encore - King Lear (12A): Wed 13.30