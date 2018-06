Cinema Listings 14-20 June

Have your say

Your guide to what’s showing in local cinemas

The Palace

Market Place, Longridge, PR3 3RR.

Tel: 01772 785600

On Chesil Beach: Thu 17.25

A Fantastic Woman: Thu 20.00

Edie: Fri 17.30 Sat 17.15 Wed 13.00 17.30

Solo - A Star Wars Story: Fri, Sun, Tue, Wed 20.00 Sat 17.45 Mon 17.20 20.20

Sherlock Gnomes: Sat, Sun 11.45

A Fistful Of Dollars: Sun 17.35

Ferris Bueller’s Day Off: Tue 17.30

Odeon

Riversway, Portway, Ashton-On-Ribble. PR2 2YQ

Tel: 0871 22 44 007

7 Din Mohabbat In Sfl (PG): Fri-Sun 20.00

Avengers - Infinity War 2D (12A): Thu 16.15 19.45 Fri-Sun 13.00 16.20 19.40 Mon, Tue 19.30

Book Club (12A): Thu 12.50 15.20 17.50 20.20 Fri-Sun 12.30 (Fri Only) 14.00 15.00 (Fri Only) 17.30 Mon, Tue 12.00 14.30 17.00

Deadpool 2 (PG): Thu 12.00 15.00 18.00 20.50 Fri-Sun 12.50 15.50 18.30 21.10 Mon, Tue 12.00 15.00 17.50 20.50

Finding Your Feet (12A): Thu 11.00

Hereditary (15): Thu-Tue 11.40 (Not Fri, Mon) 14.40 17.40 20.40

I Feel Pretty (12A): Thu 12.00 Tue 11.10

I, Tonya (15): Tue 11.00

Jurassic World - Fallen Kingdom 3D (12A): Thu 14.00 17.00 20.00

Jurassic World - Fallen Kingdom 2D (12A): Thu 11.00 12.15 13.30 14.30 15.15 16.30 17.30 18.15 19.30 20.30 21.15 Fri-Sun 10.00 (Sat, Sun Only) 11.00 (Sat, Sun Only) 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 Mon, Tue 11.20 (Tue Only) 13.20 14.20 16.20 17.20 19.20 20.20

Lady Bird (15): Thu 14.00 Tue 14.00

Ocean’s 8 (12A): Mon, Tue 11.00 (Tue Only) 12.30 14.00 15.15 17.00 18.00 19.45 20.45

On Chesil Beach (15): Thu 11.10 13.40 Fri, Mon 12.00

Peter Rabbit (PG): Sat, Sun 10.00

Race 3 Sfl: Fri-Tue 13.40 17.10 20.40

Sherlock Gnomes (U): Thu 16.20 Sat, Sun 10.20 11.20 12.40 15.00 Mon, 11.20 16.45 Tue 16.45

Show Dogs (PG): Sat, Sun 10.10 11.45

Solo - A Star Wars Story 2D (12A): Thu 11.10 14.10 17.20 20.40 Fri-Sun 10.40 (Sat, Sun Only) 14.10 17.20 20.30 Mon, Tue 13.20 (Mon Only) 16.40 20.00

Super Troopers 2 (15): Fri-Tue 14.15 (Mon, Tue Only) 16.35 (Not Mon, Tue) 18.55 21.20

Veere Di Wedding Sfl (15): Thu 19.00 Tue 11.00

The Island

South Promenade, Lytham St Annes FY8 1LY.

Tel: 01253 725331

Solo - A Star Wars Story (12A): Thu-Tue 12.30 16.00 19.30 (Not Mon)

Jurassic World - Fallen Kingdom (12A): Thu-Tue 12.45 16.15 16.45 (Thu Only) 19.45

Deadpool 2 (15): Thu 13.45

Book Club (12A): Thu 14.00 17.00 20.00 Fri-Tue 13.30 (Not Sat, Sun) 16.30 19.30 (Fri-Sun Only)

Hereditary Preview (15): Thu 19.45 Fri 12.15 16.00 19.15 Sat-Wed 19.15

Show Dogs (PG): Sat, Sun 10.15 13.15 16.15

Sherlock Gnomes (U): Sat, Sun 10.30 13.30

Ocean’s 8 (12A): Mon-Wed 14.00 (Not Wed) 17.00 20.00

Rsc - Romeo & Juliet (12A): Wed 19.00

The Dukes

Moor Lane, Lancaster LA1 1QE.

Tel: 01524 598500

Edie (12A): Thu 11.00

That Good Night (12A): Thu 20.30

The Breadwinner (12A): Fri, Mon 18.25 Sat 20.30 Sun 18.45 Tue 20.35 Wed 11.00 18.25

The Guernsey Literary And Potato Peel Pie Society (12A): Fri, Wed 20.30 Sat 18.00

Kiki’s Delivery Service (U): Sat 13.30

Roh - Swan Lake: Sun 15.00

Seven Brides For Seven Brothers (U): Mon 14.00

Zama (15): Mon 20.30 Tue 18.10

Encore - An American In Paris: Wed 14.00