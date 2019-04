Cinema Listings 11-17 April

Have your say

THE PALACE

MARKET PLACE, LONGRIDGE

PR3 3RR

TEL: 01772 785600

Missing Link (PG): Thu 11.30 17.00 Fri, Sat, Mon, Tue 14.30 Sun 11.15 Wed 11.30

Old Boys (12A): Thu 19.30 Mon 17.00

Fighting with My Family (12A): Thu 14.00

Dumbo (PG): Fri, Sat, Tue 11.30 17.00 Sun 13.45 16.45 Mon 11.30 19.30 Wed 14.00 17.00

Fisherman’s Friends (12A): Fri, Sat, Wed 20.00

Free Solo (12A): Sun 19.45

A Private War (15): Tue 20.00

THE FLOWER BOWL

GARSTANG ROAD, BROCK

PR3 0BT

TEL: 01995 676210

Missing Link (PG): Thu 12.00 15.15 17.40 Fri-Wed 12.30 17.45

Peppa Pig - Festival Of Fun (U): Thu 10.10 13.20 Fri-Wed 10.10 12.05

SHAZAM! (12A): Thu-Wed 11.15 14.15 17.15 20.00 (Thu only)

Dumbo (PG): Thu 10.45 14.20 17.00 19.40 Fri-Wed 09.45 14.00 15.00 16.45 19.30

Fisherman’s Friends (12A): Thu-Mon, Wed 20.15

Pet Sematary (15): Fri-Wed 20.20

The Greatest Showman Sing-Along: Tue 15.00 19.45

The King And I - From The London Palladium (U): Thu 19.00

Brief Encounter: Thu 10.30

Captain Marvel (12A): Thu 11.50 16.45

Mary Queen Of Scots (15): Thu 14.00

West Side Story Sing-Along: Tue 19.40

Fighting with My Family (12A): Thu 11.50 Fri 10.05 12.30 14.25 17.40 20.15 Sat 09.45

Green Book (12A): Thu 19.45 Fri 11.35 Sun 19.45

On the Basis of Sex (12A): Thu 17.05

The Great Escape: Thu 10.30

How to Train Your Dragon - The Hidden World (PG): Sat 12.05 Sun 09.40

The Lego Movie 2 - The Second Part (U): Sat 12.05 Sun 09.55

ODEON

RIVERSWAY, PORTWAY, ASHTON-ON-RIBBLE PR2 2YQ

TEL: 0871 22 44 007

Captain Marvel 2D (12A): Thu 11.00 14.00 17.00 20.00 Fri-Tue 10.00 13.00 16.00 20.00

Dumbo 2d (PG): Thu 10.40 12.40 13.40 15.30 16.20 18.20 20.00 Fri-Mon 11.00 12.40 14.00 15.40 16.40 18.20 19.20 Tue 11.30 12.40 14.30 15.40 17.30 18.20

Fisherman’s Friends (12A): Thu 16.00

Hellboy (15): Thu 12.10 15.00 17.50 20.50 Fri-Tue 12.20 15.10 18.00 20.50

How To Train Your Dragon - The Hidden World (PG): Thu 11.00

Little (12A): Fri-Tue 10.15 13.00 15.45 18.20 21.00

Lords Of Chaos (18): Tue 20.15

Luis And The Aliens (U): Thu 10.00

Madhura Raja SFL: Sun 16.00

Mary Poppins Returns (U): Fri-Tue 10.00

Missing Link (PG): Thu 11.00 13.20 15.40 18.00 Fri-Tue 11.20 13.40 16.00

Nt Live - All About Eve (12A): Thu 19.00

Peppa Pig - Festival Of Fun (U): Thu 10.00 12.00 14.00 Fri-Tue 10.20 11.30 13.30

Pet Sematary (15): Thu 13.50 16.20 18.50 20.30 21.30 Fri-Tue 18.30 21.00

Shazam! 2D (12A): Thu 10.40 11.50 13.40 14.40 16.40 17.40 19.40 20.40 Fri-Tue 10.30 11.30 13.30 14.30 16.30 17.30 19.30 20.30

The Keeper (15): Thu 21.00

The Kid Who Would Be King (PG): Thu 10.00

Us (15): Thu 18.40 21.20 Fri-Tue 19.00 (not Sun) 19.30 (Sun only) 21.10

Wild Rose (15): Fri-Tue 15.20 17.50 20.20

Wonder Park (PG): Thu 11.20 13.40 16.00 Fri-Tue 10.40 13.00 15.20 17.50

THE ISLAND

SOUTH PROMENADE, LYTHAM ST ANNES FY8 1LY

TEL: 01253 725331

Missing Link (PG): Thu 10.30 13.30 16.30 Fri 13.30 Sat-Wed 10.45 13.30

Dumbo (PG): Thu 12.30 15.45 Fri-Tue 10.15 (not Fri) 13.30 16.45 20.00 Wed 12.30 15.45

Peppa Pig - Festival Of Fun (U): Thu 10.45 13.45 Sat-Wed 10.30

Wonder Park (PG): Thu 11.00 Fri-Wed 11.00 (not Fri) 13.45 16.30

Shazam! (12A): Thu 13.00 16.15 19.45 Fri-Wed 12.30 16.00 19.30

Pet Sematary (15): Thu 16.15 20.00 Fri-Wed 19.45

NT - ALL ABOUT EVE (12A): Thu 19.00

Hellboy (15): Thu-Wed 16.30 (not Thu) 19.15

RSC - AS YOU LIKE IT (‘19) (12A): Wed 19.00

THE DUKES

MOOR LANE, LANCASTER LA1 1QE

TEL: 01524 598500

The Yukon Assignment (PG): Thu 18.20 Wed 20.30

Encounters Horror Shorts (15): Thu 20.30 Sat 20.45

Being Frank (15): Fri 19.30

Grease Sing-a-Long (PG): Sat 20.30

Bolshoi Ballet - The Golden Age:Sun 15.00

EOS - Rembrandt: Sun 18.00

Fisherman’s Friends (12A): Sun 20.00 Mon 20.35 Tue 18.10 Wed 11.00 13.30

Mary Queen of Scots (15): Mon 18.00 Tue 20.30

Being Frank (15): Mon 18.10 Tue 20.40 Wed 18.15

Dirtbag – The Legend of Fred Beckey (15): Mon 20.25 Tue 18.30

RSC - As You Like It: Wed 19.00