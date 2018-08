GCSE Results 2018: Listings for Lancashire schools

Have your say

Here are all the GCSE results sent in by schools across Lancashire.

GCSE Results 2018: Result listings for Lancashire schools

Just done Kirkham if you want them...?

>> AKS Lytham

Ten Passes: A Cowburn

Nine Passes: R Ali, P Atkinson, H Beeby, O Bittar, G Bowker, B Braithwaite, F Breakell, F Bunday, W Butcher, R Cadley, B Campbell, G Cherry, H Child, E Cornall, N Crean, K Fearon, I Gilluly, G Greenwood, C Gudgeon, W Haresceugh, M Haslem, E Hayden, R Kurtis, C Leman, G Mounsey, H Naeem, H North, T O’Neil, E Richmond, I Sharpe, D Shiers, C Shipley, S Stone, B Taylor, G Thomson, J Warren, G Webster

Eight Passes: L Brookes, A Brooks, D Corkhill, H Eastwood, I Green, A Higham, J Hodge, E Kember, O Raynor, R Worsley

Seven Passes: R Gaffikin, A Harrison, C Quigley, H Wood-Wareing

Six Passes: H Wong

>> Hutton Grammar School

Twelve Passes: T Bartlett, L Briggs, J Campy, M Caster, S Clegg, G Deady-Alston, J Fowler, W Garner, L Hamer, O Heath, M Hunt, D Joel, D Jones, L Kamal, J Mercer, S Nakhuda, H Noble, M Ormesher, A Paterson, B Porter, A Pritchard, B Riley, B Sagar, B Sells, D Sewell, A Urey, P Watson, F Zahieer

Eleven Passes: H Ahmed, M Balderstone, D Baldwin, E Banks, O Barker, D Barnes, A Bird, A Blak, J Blow, L Bond, J Bradley, J Caggianelli, J Carroll, O Caunce, A Conlon, J Cook, S Cooper, J Cropper, H Crowhurst, J Dickinson, D Docherty, T Edwards, L Emberton, C Fish, M Fish, S Gaskell, O Gaunt, M Gregory, H Hall, D Hampson, A Harrison, O Hayes, A Hendrick, M Holdsworth, Z Houghton, T Hulse, C Ideson, A Ingham, S Jackson, L Jones, H Large, L Mate, R Morrissey, K Nayli, W Neill, S O’Neill, S Palejwala, B Parsons, O Patel, L Penswick, A Ratcliff, O Robinson, H Rowan, J Shackleton, S Siddiqui, N Slattery, C Stott, L Sweetnam, T Tighe, H Vally, M Whitfield, A Wilson, J Yeates H Zaidi

Ten Passes: M Ahmed, H Akmal, S Anwar-Qureshi, L Appleton, H Bhaimia, A Blackhurst, L Breckell, J Byrom, S Cowell-Rankin, J Dodding, G Down, P Edwards, W Fell, J Galea, S Ghafoor, A Griffith, J Griffith, J Hall, T Hayhurst, J Hill, Z Ishrat, H Lam, E Marsden, R Massey, T Maudsley, R Morris, M Nakhooda, J Owen, S Parker, D Patel, M Powell, E Prescott, B Sharrock, A Smith, J Smith, C Thresh, T Walker, J Wilson

Nine Passes: A Ajibade, T Bux, J Cusick, D Draycott, F Hussain, A Limbachiya, C McDowell, K Nickson, M Platt, J Sanders, J Schultheiss, J Swarbrick-Rayton, J Watkinson

Eight Passes: E Jackson, U Kantharia, Z Mohammad, C Weekes

Seven Passes: B Dilworth-Rogers

>> Kirkham Grammar School

Eleven Passes: R Bowes, R Burrow, J Caton, C Coffey, S Davies, G Eastham, O Hodge, L Metherell, H Standley, R Wilding

Ten Passes: E Adams, V Allan, E Armer, B Armstead, O Barnett, L Barrow, Z Buchanan, Y Burfitt, Z Burfitt, E Callow, W Chan, O Chaya, A Clarke, T Clowes, H Cook, A Cooper, J Cope, A Gascoigne, O Gebbie, W Henderson, A Hill, E Ikram, C Ireland, M Jones, B Lee, J Maggs, O Marsden, H Mears, K Parkinson, S Parmar, D Parziale, M Pickup, K Poli, B Preddy, E Relf, J Robinson, M Rodriguez, Y Shahid, G Sillery, L Tarpey, E Topping, A Wheeler

Nine Passes: M Bailey, C Bamber, J Clarke, J Coulthard, C Denney, C Ezeigbo, K Fraser, J Hall, E Kearsley, S Lo, P Mathauda, O Mills, A Millward, Z Mossop, O Oladapo, Z Sidani, D Smith, S Stavrou, K Taylor, L Thomas, E Turner, J Walton

Eight Passes: W Davies, I Hill, W Johnson, W Lee, L Martin, M Paxton, C Savidge, M Thornton, J Wong

Seven Passes: J Buchan, L Dean, J Webster