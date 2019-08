A-Level results 2019: Here are the results for AKS, Hutton Grammar, Blackpool Sixth and Kirkham Grammar

Have your say

Teenagers across Lancashire were up at the crack of dawn on Thursday waiting to get their A-Level results.

>> AKS results:

Four passes: J Lo Ying Ping.

Three passes: C Anthony, H Barker, G Bell, F Bell-Smith, C Bridges, J Brown, M Buckingham, C Bywater, W M Chiu, W Davidson, M Eccles, P Evans, C Fewster, J Finlayson, C Curtis, J Gallagher, B Gould, S Hackett, L Hoskisson, R Hull, Z Islam, C Jacks, T Katemba, E Keenan, N Kilgallon, G Kulkhan Albaythani, J Lucking, M Mason, M Masson, H Mills, K Munir, A Pilkington, C Rimmer Eastwood, S Rowe, D Salt, C Saravanan, J Singh, O Walton, J Wells, M Whorlton-Jones, K Williams, T Wood, T Yeung, Y Zakrzewski.

Two passes: R Chadwick, M McAllister.

One pass: A Dunn, H Moore.

>> Blackpool Sixth results:

Five Passes: M D Rowe.

Four Passes: T J Akponwei, S K Anderson, C J Andrew, M J Ayrton, E L Baird, H L Bartholomew, L W Bateman, D J Best, M Bunce, A Busby, J Costin, N G Davies, C B Dickson, I F Durose, J D Fa, J Green, T T Greenhouse, J R Hargreaves, R F Hill, J K Hindley, C L Ireland, M C Latimer, K A Melling, Z J Molloy, J J Nicholls, A Palmer, K Parker, D E Paterson, S A Raseta, A Saccomanno, L Silvester, J O Sollitt, M J Stephens, M Sutcliffe, F E Toy, K E Warburton, E Whittingham, B Wilcock, C R Wood.

Three Passes: S Allan, T Allen, C E Anderson, Z N Arif, S R Armitage-Beaver, H Ashfaq, M E Aspden-Ridgill, Z W Aspinall, S Astbury, L E Atkinson, E Baldacci, E L Ball, V K Ball, M C Banham, S J Barber, L Barlow, M R Barlow-Gawthorpe, G O Baxendale, N Beattie, L A Blacka, N C Bonnett, E Bradder, O B Branch, K L Britt, L Brookes, J B Broomhead, A J Brown, A Butcher, L C Butters, S Byrom, R Cameron, H Carmichael, L E Cartridge, E J Casey, A M Charles, M Chodarcewicz, K G Clarke, A J Cockbain, C A Cocks, E J Collin, R P Collins, E J Connolley, C Constable, A J Coppard, A Cosgrove, O C Craven-Lockett, W E Critchley, D A Cropper, K Cropper, L J Culshaw, L N Cummings, L A Dack, J L Darbyshire, K O Davies, S Davis, F L Dean, J Delaney, M Delves, A M Dickson, E M Downey, L J Durow, H R Eadie, M H Eadie, A Earnshaw, D J Earnshaw, L Eccles, C Fishwick, L L Foster, L Fox, B J Garbett, H J Garnett, J E Garside, J Gilmartin, T Gough, L V Gowlding, C Greaves, J J Green, K M Hacking, K O Hamilton, S Hankinson, P Hardy-Dearness, C Harrison, J Harrison, A L Hartley, G D Haughton, E M Hay, E R Heard, E R Hilton, E E Holland, L Hooson, R H Howard, M G Howell, C C Hutchison, K Hutton, E D Jasper, E Jones, M Jones, R S Joyce, A Keane, M J Keeffe, M E Lamont-Cook, N J Land, L Lavery, F A Leonard, A Lyons, G R Magowan, A C Maillot, K Malihi-Shoja, L L Marsh, E Marshall, A Mathew, B J McGawley, M J McGinley, P McLeod, R M McMurdo, A Mcvicar, G W Mytilinaios, D J Naylor, E Newiss, R Oldcorn, J K Pacey, R K Paine, K Parkes, C J Pearce, L Pennington, B M Phillips, W H Pickles, J R Pinkett, O M Pook, H W Potter, L A Poulton, A S Pretlove-Gibbons, P Protopapas, J B Reese, N Rhodes, E E Riding, L D Rigby, R A Robson, I Rogers, D V Rolfe, L K Rose, C A Roskell, K J Ross, C Rostron-Daggett, K B Rounding, S J Russell, L Ryan, A K Shah, B T Sharlet, E C Shaw, K L Shewan, D A Simpson, E E Skelton, I R Skorczewski, C Smith, L Smith, E Spooner, S E Stafford, C Stevens, J Stevens-Lewing, S J Stirzaker, P O Stubbs, J Sumner, C Sykes, J Tang, C C Thompson, M Thompson, N J Thomson, S T Thornton, E Thorpe, M A Thorpe, G Thrower, C Tipping, A Tregonning, A Trofimuskina, T L Tully, R T Tupman Bell, E Van-Parys, L Walker, F Ward, I M Ward, S Warrington, C V Werner, L S Whipday, P R White, K M Whitehead, J L Wilcock, A Wilding, E L Wilson, E Wiseman, E Wright, Y W Wynn, O Yates, B C Yiu, E Young.

Two Passes: C Aspinall, E L Beckett, K D Chatham, A Ham, A Hayhurst.

One Pass: A M Bamber.

>> Hutton Grammar results

Four Passes: D Abram, J Aspinall, C Cherry, G Hughes, L Street, D Tomlinson

Three Passes: T Abram, B Aitchison, P Anand, O Andrews, I Ascroft, W Bamford, H Barnes, W Betteridge, J Birrell, O Birrell, J Byrne, D Campbell, R Cooper, J Dobson, T Dockerill, T Dodd, N Drury, M Eccles, S Elwell, A Farooq, E Forshaw, S Gornall, B Green, W Hall, A Halliwell, P Hanby, C Harrison, L Hart, H Hazelwood, J Huddart, E Hussain-Ahmed, I James, M Jeffrey, J Lockett, K Lockwood, T Luby, A Macadam, E Martin, R Martin, Y Marzouki, H Maxwell, G McDermid, M Metcalfe, J Needham, J Norcross, O Parkinson, J Prideaux, E Rawsthorne, A Richardson, A Roper, B Sanders, C Sharples, T Smith, W Smith, J Stevenson, O Street, S Sweetnam, M Timperley, J Topping, A Waqas, L Waterfield, H Weston, S White, J White, A Whitehouse, A Wilkinson, P Williams

Two Passes: N Carroll, M Dennis, K Dunn, E Gornall, R Malekzadeh, J Raj, E Stimson, J Sutcliffe

One Pass: C Phillimore-Price

>> Kirkham Grammar results

Four Passes: J Baxter, C Cañibano Pico, I Corcoran, L Gerrity, C O’Neill, E Peet, T Yum

Three Passes: E Acton, J Bamber, A Bellamy, H Briggs, W Carter, H Cruickshanks, G Davidson, S Davies, C Doyle, L Ethell, S Fenton, W Gargett, T Giles, C Grieve, E Hall-Lyon, A Harwood, C Hawkes, C Hayward, M Hughes, O Huyton, J Jones, D Kelly, W Kollard, H Lewthwaite, J Livsey, J Mayhall, L McManamon, J Neath, J Nichol, L O’Brien, F Parkinson, O Pendergest, C Potts, E Powell, S Read, F Riley, S Roche, H Ross, C Santoni, J Shield, B Snell, J Thomson, E Townsend, C Wilkinson, N Wood, D Wynne, L Xu