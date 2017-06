IN PICTURES: Race for Life Preston 2017

Moor Park in Preston turned pink this weekend as thousands of women pulled on their running shoes to raise money for Cancer Research UK.

On Saturday (June 17) runners had the choice of taking part in either the 5k or 10k Pretty Muddy events, with the traditional 5k Race for Life event taking place on Sunday (June 18).

Race for Life in Preston

Sunday's Race for Life event raised at least £65,000 to be used for research into all 200 different types of cancer.

Competitors in the Race For Life 5k

Jane Foster, Jacquie Talbot, Anthea Jones, Nicola Barker, Emma Barker, Stephanie Costich, Eileen Williamson, Janice Barker, Sandra Hinchliffe, Hayley Brand, Gayle Cookson, Sandra Devine, Paula Cann, Georgia Louise Cann, Tamsin Elise Cann, Wendy Eastham, Joanne Ashworth, Joanne Mcgough, Barbara Barton, Sonia Simpson, Sara Wilson, Janine Heaton, Angela Hodgson, Catherine Leigh, Karen Hain, Kathy Sullivan, Rachel Baines, Mary Leigh, Elizabeth Cookson, Alison Astley, Hazel Maguire, Zoe Nixon, Sally Hudson, Christine Taggart, Kirsty Norcross, Cheryl Swarbrick, Kirsty Mcadam, Victoria Hodgson, Julie Bayley, Vicky Lovett, Janet Ruffles, Loraine Mortimer, Shelley Shuttleworth, Nicola Saywell, Janet Hill, Lesley Mcdonald, Colleen Lloyd, Julie Case, Sophie Dickinson, Iona Platt, Claire Lonsdale, Christine Conrad, Andrea Green, Vicky Carson, Murlee Pattni, Jane Melling, Joanne Silver, Paula Hogarth, Caroline Downey, Vicki Tomlinson, Melanie Wharton, Karen Wilson, Alison Thomson, Hanna Zadlo, Kath Riley, Nikki Rogers, Lynn Hull, Catherine Anderson, Ildiko Toth, Sarah Newton, Aneta Radziwilowicz, Marta Majszak, Izabela Wlodkowska, Clare Parisi, Helen Southworth, Penny Owens, Gill Sutton, Monika Staszalek, Sam Manick, Dawn Clarkson, Madeline Catterall, Rachael Croasdale, Zoe Walmsley, Ruth Lawrence, Sharon Charnley, Chelsey Roxburgh, Helen Mather, Eleanor Mcmonagle, Samantha Paddington, Elizabeth Gallacher, Ria Gaitanou, Fiona Kinder, Leeanne Sparkes, Sharon Jackson, Kaylie Mcgregor, Gillian Collum, Lydia Torres, Victoria Smith, Melanie Pate, Leanne Carr, Nicole Partridge, Donna Czyzewski, Caz Hutchinson, Danielle Nicol, Faye Williamson, Jenny Stewart, Emily Stewart, Sarah Alker, Helena Pendleton, Danielle Preston, Sharon Osborne, Catharine Taggart, Mags O’Neill, Beryl Jones, Susan Procter, Janet Kipping, Rebecca Hopkinson, Anna Rogerson, Sandra Habberley, Joanne Kendall, Sarah Hart, Naomi Mcpartland, Carol Buck, Christie Squires, Kate Coldwell, Catherine Farnworth, Amanda Barnes, Alice Singleton, Sharon Watson, Katherine Connolly, Claire Wearden, Debbie Broadbent, Wendy Walker, Debra Kershaw, Emily Kershaw, Claire Smith, Joanne Allen, Colette Davies, Kay Crook, Louise Roxburgh, Megan Roxburgh, Angela Davies, Janette Ellwood, Barbara Collins, Denise Wareing, Sharon Howarth, Diane Boros, Alexandra Goring, Shirin Patel, Debbie Walmsley, Debs Pearson, Brenda Farnworth, Alison Clewlow, Anna Richings, Helen Holdsworth, Michelle Rogers, Jennifer Lock, Julie Lightfoot, Vicky Wildish, Nikki Boardman, Veronika Tomkova, Rose Dickinson, Clare Flanagan, Charlene Entwistle, Rupal Kalpesh Solanki, Martyna Grad, Tracy Earley, Lorraine Wright, Ann Halpin, Debra Nye, Karen Kenyon, Catherine Lambert, Claire Coombes, Olivia Massaro, Andrea Jolly, Lorna Kelly, Sally Hughes, Michelle Barlow, Beate Shilton, Catherine Catterall, Nisha Vadiavaloo, Cath Singleton, Tracy Ainsworth, Heather Kershaw, Helen Fletcher, Jane Slavin, Jane Macaulay, Bev Marshall, Julie Mccabe, Miriam Ferneyhough, Rachael Bedford-Chowns, Catherine Mckenzie, Antonia Isherwood, Christine Green, Samantha Green, Louise Waddell, Patrick Gilmore, Lora Carpenter, Amanda Dodd, Louise Sissons, Donna Heap, Janice Catterall, Amanda Barker, Diane Procter, Amanda Martin, Miranda Lockley-Briggs, Michelle Thornton, Ann Markose, Filipa Amores, Leanne Jackson, Ruth Barton, Leanne Carr, Laura Donaghey, Rachel Rothwell, Kate Tough, Ellie Lawless, Michelle Benjamin, Melissa Gibbs, Michelle Rossiter, Angela McElroy, Catherine Pascucci, Lyndsay Regan-Hicks, Maxine Wilkinson, Lucy Seddon, Julie Henry, Nikki Warburton, Angelina Pascucci, Caroline Corbett, Alison Humphreys, Claire Mccann, Nicola Hayden, Virginia Kirkham, Michelle Wilson, Debbie Collines, Mel Sutton, Lauren Hodgkiss, Jennifer Berry, Megan Watson, Cassie Cherry, Sharon Watt, Carol Doloughan, sue procter, Julie Bate, Natalie Vowles, Kathryn Foley, Julia Kimpton, Lucy Kimpton, Dixsha Patel, Bharti Patel, Deborah Owen, Angela Smith, Jenny Smith, Christine Schorah, Lynda Mercado, Yvonne Smallshaw, Natalie Edge, Elizabeth Rutter, Joeann Flannigan, Hayley Catherall, Lisa Howard, Charlene Hartley, Ann Clarkson, Kerry Heaton, Catherine Williams, Rachel France, Emma Roberts, Wendy Graham, Jennifer Williams, Hollie Johnson, Stacey Walker, Rhia Regan, Michaela Allison, Tamara Bradley, Elizabeth Brown, Caroline Butterworth, Sue Salisbury, Joanne Anderson, Margaret Ball, Olwyn Kay, Julie Mccrory, Monica Clua-Losada, Mandy Hough, Nicole Crossthwaite, Alison Howarth, Amanda Cole, Harlie Mason, Katie Trickett, Joanne Blair, Kay Coleman, Katie Baker, Claire Anderson, Rhiannon Pearson, Laura Burgess, Laura James, Rachel Birchall, Sarra Smith, Hayley Mcgrath, Eleanor Hick, Claire Martin, Carla Jackson, Jennifer Shaw, Rebecca Kay, Susan Hilton, Jessica Hilton, Bethany Hilton, Jodie Taylor, Christina Moulding, Cara Moody, Claire Higham, Tunde Sandor, Judith Townley, Hannah Black, Rachel Brown, Christine Acklam, Sarah Dyson, Charlotte Fairclough, Amy Mills, Gillian Kendall, Julie Dawson, Philippa Dawson, Margaret Parkinson, Monalisa Hollington, Judith Morgan, Anna Korzen, Lisa Jane Ashworrh, Harriet Muckle, Helen Boardman, Sarah Mckiernan, Ruth Pilkington, Alison Ramsay, Kelci Mawdsley, Joanna Popescu, Pamela Ward, Charlotte Robinson, Rachel Preston, Rachel Pickup, Louise Fatinikun, Sarah Horeesorun, Cathy Rich, Andree Helm, Shelley Muckle, Lesley Woodburn, Patricia Hart, Tracy Thomas, Christine Fletcher, Shona Campbell, Claire Tollerson, Heather Ormerod, Stacey Walker, Lindsay Wilkinson-Larn, Mandy Hall, Kerry Lord, Kerry Walmsley, Sarah Oldham, Shirley Osborne, Liz Sharkey, Wendy Hart, Andrea Woods, Daniella Taylor, Monika Saganowska, Ollerton Lynn, Laura Ollerton, Victoria Blount, Catherine Nottingham, Catherine Purvis, Pam Stubbs, Claire Nicholls, Janet Jusypiw, Yvonne Nicholls, Christine Smith, Jackie Singleton, Claire Taylor, Laura Weatherston, Catherine Mcwilliams, Ailish Carroll, Rachel Roberts, Alison Wilkinson, Sharon Nicolson, Janine Fewery, Debbie Hall, Kat Alty, Nyome Hue, Michelle Dilworth, Sam Nanson, Alexandra Salkeld, Julie Sanderson, Julie Sanderson, Lauren Stroughair, Tash Aspinall, Amanda Whatmough, noeleen moffat, Louise Sears, Clare Rowland-Smith, Ailsa Mccondichie, Hazel Mccondichie, Maxine Hill, Kimberley Clitheroe, Rachelle Robinson, Brittany Robinson, Alexandra Cox, Lauren McCart, Katelyn Wiggins, Amy Nicholson, Gill Harrison, Sunita Patel, Emma Dewhurst, Jane Dewhurst, Sandra Mckenna, Mari Isdale, Victoria Eaton, Lorna Reeves, Anne Stewart, Philomena Cunningham, Afi Bahun-Wilson, Claire Smith, Courtney Smith, Susan Jones, Magda Gaszczyk, Christine Dawes, Sarah Anderton, Naseem Shakir, Alison Tickle, Andrea Delaney, Julie Gornall, Emma Whiteley, Tazz Kleinhans, Vicky Straker, Onneile Mariba, Susan Trufitt, Jane Heaton, Cheryl Meadwell, Sheena Gohil, Claire Sweeting, Eleanor Mansfield, Lucy Wills, Rebecca Nowland, Kylie Black, Nicky Hough, Dorota Skura, Milena Kleczkowska, Annie Cookson, Sarah Jane Holmes, Sue Lee, Nicola Hayes, Claire Edwards, Gail Tribley, Maureen Meredith, Dannie Gallaher, Sarah Shields, Jayde Burr, Helen Brooke-Jones, Elaine Redmayne, Karli Williams, Gemma Cornwall, Mandy Holker, Kinga Skorska, Tracy Charnley, Carly Richmond, Jackie Maudsley, Stacey Day, Donna Hymas, Kristine Kutavica, Inguna Valde, Hannah Richmond, Kim Wilson, Kara Rose, Anne Carroll, Kelly Grainger, Emily John, Nicola Lin, Catherine Knott, Tracy curwen, Susan Maudsley, Amy Kirk, Sylvia Wignall, Colette Hickey, Marissa Humphreys, Joan Hall, Laura Nuttall, Susan Kelly, Dawn Longworth, Lucie Marshall, Natasha Ustian, Karen Mckenna, Jennifer Mckenna, Cecelia Oakley, Maureen Patterson, Pamela Baxter, Charlotte Miles, Laura Perks, Isabella Hamilton-Conboy, Sally Usher, Caitlin Lloyd, Lesley Gradwell, Holly Charnley, Laura Hinks, Joanne Aveyard, Louise Van boyd, Christine Denham, Karen Birchall, Naeema Amla, Claire Stock, Sharon Penfold, Lauren Penfold, Rachel Holliday, Olivia Penfold, Jeannette Dennison, Natalie Kelly, Laura Heathcote, Susan Christie, Georgina Rishton, Esther Bamford, Mary Bloye, Joanne Tierney, Stacey Tierney, Hannah Bull, Helen Johnson, Nicky Baylis, Karen Taylor, Sue Williams, Ingrid Pugh, Jayde Mortimer, Rebecca Daniels, Sue Hall, Marie Grainger, Victoria Cohen, Sarah Moss, Annabel Devlin, Varsha Jogi, Joan Partridge, Marie Girnall, Susan Crompton, Andrea Taylor, Sharon Roden, Janet Paddock, Leanne Jackson, Ann-Marie Casey, Anne Spicer, Susan Gardner, Julie Ingleby, Christine Maguire, Alison Williams, Cheryl Critchley, Philppa Musaheb, Claire Goulden, Kathryn Walmsley, Pam Quinn, Sue Ustian, Wendy Wood, Nicola Myerscough, Daniel Simpson, Christine Whitby, Sarah Birtwhistle, Pamela Birchall